Frick Neuer Name, neuer Standort, neues Konzept: Die rundum erneuerte Gewerbeschau steht an Am Wochenende vom 15. bis zum 17. September geht in Frick die Gewerbeschau «Gewerbe vor Ort» über die Bühne. Der Name ist dabei Programm – findet die Ausstellung doch erstmals auf dem Ziegelei-Areal in den Hallen dreier Firmen statt. Nicht die einzige Neuerung.

Am Wochenende vom Freitag, 15., bis zum Sonntag, 17. September, findet in Frick die bisher unter dem Namen «Expo» bekannte Gewerbeschau des Gewerbevereins Region Frick-Laufenburg (Geref) statt. «Gewerbe vor Ort» nennt sich der Anlass neu. Und er wurde vom Organisationsteam quasi rundum erneuert – denn neben dem Namen sind auch das Konzept und der Veranstaltungsort neu.

Die Ausstellung findet auf dem Ziegelei-Areal in den Hallen der Firmen Husner AG Holzbau, Stahlton Bauteile AG und Tonwerk Keller AG statt. Bild: zvg

Was diesen angeht, wird die Gewerbeschau ihrem neuen Namen im doppelten Sinne gerecht. «Gewerbe vor Ort» findet erstmals nicht in der Schulanlage Ebnet statt, sondern auf dem Industrieareal hinter dem Bahnhof. Hier stellen die Firmen Husner AG Holzbau, Stahlton Bauteile AG und Tonwerk Keller AG Hallen und Aussengelände zur Verfügung. OK-Präsident Bernhard Stöckli sagt: «Es ist schön, dass wir mit der Ausstellung nun bei Unternehmen zu Hause sind – dort, wo täglich gearbeitet wird. Das wird der Ausstellung sicherlich eine ganz spezielle Ambiance verleihen.»

Einschränkungen für Firmen

Die Gewerbeschau kommt auch konzeptionell erneuert daher: Die letzten Ausstellungen waren als «Welten» konzipiert; mehrere Aussteller schlossen sich dazu zusammen und bauten eine «Gewerbewelt» auf. Diesmal wird es daneben auch wieder klassische Stände geben.

Wobei mit dem neuen Standort natürlich auch Herausforderungen verbunden sind. Einerseits geht es darum, die Flächen optimal zu nutzen. Das hat in den vergangenen Wochen auch Stöckli gefordert. Bei der Planung der Ausstellungsfläche galt es, die Masse und vor allem die fest installierten Einrichtungen der Hallen zu berücksichtigen. «Die Aufteilung glich teilweise einem Tetris-Spiel», sagt Stöckli mit einem Lachen.

Die Gewerbeschau ist für die drei Unternehmen mit einigen Einschränkungen verbunden. Bild: zvg

Andererseits ist die Gewerbeschau für die drei Unternehmen am Standort natürlich auch mit einigen Einschränkungen verbunden. Um diese möglichst kurz zu halten, wird der Start der Aufbauarbeiten für die Gewerbeschau verschoben. Statt wie bisher bereits ab Montag können die Ausstellerinnen und Aussteller erst am Mittwoch mit dem Aufbau ihrer Stände beginnen. Bereits am Montag nach der Ausstellung soll das Gelände zudem den Firmen wieder zur Verfügung stehen. «Wir sind sehr dankbar, dass die Firmen uns diese Möglichkeit geben», sagt Stöckli.

Gleich viele Anmeldungen wie 2021

80 Ausstellerinnen und Aussteller sind für die Gewerbeschau angemeldet. Für das Organisationsteam eine erfreuliche Zahl, angesichts der schwierigen Jahre mit Pandemie, Krieg und Energiemangel. «Dass sich so viele Aussteller und Ausstellerinnen angemeldet haben, ist unter diesen Voraussetzungen keine Selbstverständlichkeit», sagt Stöckli.

Kommt hinzu, dass viele vor zwei Jahren eine Enttäuschung erlebten. Die Gewerbeschau war eigentlich bereits für den Herbst 2021 geplant, musste aufgrund der Pandemie dann aber verschoben werden. Und weil im vergangenen Jahr die Gewerbeschau Möga in Möhlin auf dem Programm stand, entschied sich das OK für dieses Jahr. «Die Freude ist gross, dass viele Ausstellerinnen und Aussteller, die 2021 angemeldet waren, wieder mitmachen», so Stöckli. Und: Dass es jetzt endlich wieder so weit ist.