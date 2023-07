Frick Neuer CEO für Jakob Müller Group: Andreas Conzelmann übernimmt per 2024 Der 51-Jährige wird nach dem Rücktritt von Robert Reimann zum neuen Geschäftsleiter des Bandmaschinenherstellers mit Firmensitz in Frick ernannt.

Der 51-jährige Andreas Conzelmann übernimmt ab 2024 die Position des CEO bei der Jakob Müller Group (JMG) mit Sitz in Frick. Derzeit ist Conzelmann seit rund zehn Jahren CEO der Trumpf Schweiz AG, die rund 700 Mitarbeitende beschäftigt. «Wir freuen uns, dass Andreas Conzelmann seine Expertise und Erfahrung künftig für die JMG einbringt. Wir sehen das Potenzial, das Wachstum weiter voranzutreiben und die Position der Jakob Müller Group als weltweit führendes Unternehmen in der Branche zu festigen», lässt sich Stephan Bühler, Vizepräsident des Verwaltungsrates der Jakob Müller Holding AG, in einer Mitteilung zitieren.

Andreas Conzelmann übernimmt ab 2024 die Position des CEO bei der Jakob Müller Group. Bild: zvg

Conzelmann folgt auf Robert Reimann, der Mitte Jahr zurückgetreten ist. Die Geschäfte werden derzeit ad interim von Stephan Bühler geleitet. Auf die neue Herausforderung im nächsten Jahr blickt Conzelmann mit Vorfreude: «Die Jakob Müller Group hat eine beeindruckende Geschichte und ist bekannt für ihre Innovationskraft und höchste Qualität. Ich freue mich darauf die JMG mit ihrer hohen Werteorientierung und dem überdurchschnittlichen Dienstleistungsverständnis weiter auf der ganzen Welt zu etablieren», lässt sich der designierte JMG-CEO in der Mitteilung zitieren. (az)