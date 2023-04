Frick «Namhafter Beitrag für Weiterentwicklung des Bahnhofs erwartet»: Gemeinderat informiert über wichtige Projekte Der Fricker Gemeinderat widmete sich an seiner jährlichen Klausurtagung verschiedenen strategischen Themen. Schwerpunkte bildeten wichtige Infrastrukturprojekte wie die Weiterentwicklung des Bahnhofs, der Ersatzneubau der Mehrzweckhalle 1958 sowie des Hallenbads im Freizeitzentrum Vitamare.

Der Bahnhof Frick soll weiterentwickelt werden. Hierzu soll an einer der nächsten Gemeindeversammlung ein Projektierungskredit traktandiert werden. nbo (23. März 2019)

Der Gemeinderat hat sich an seiner Klausurtagung mit den verschiedenen strategischen Themen der Entwicklung der Gemeinde Frick. Hierzu zählt unter anderem die Weiterentwicklung des Bahnhofs. Derzeit ist eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der SBB, des Kantons, der Gemeinde, einem Planungsbüro sowie einer externen Bauherrenbegleitung daran zu prüfen, welche technischen und rechtlichen Vorgaben in Bezug auf die Weiterentwicklung des Bahnhofs Frick zu beachten sind, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Bei der Planung flössen auch Erkenntnisse aus dem Zielbildprozess der Bevölkerungen der Gemeinden Gipf-Oberfrick und Frick mit ein. Ziel sei es, an einer der nächsten Gemeindeversammlungen einen konkreten Projektierungskredit beantragen zu können. Die weitere Planung erfolge in enger Abstimmung mit dem Gemeinderat Gipf-Oberfrick. Dies gelte insbesondere für die vorgesehene neue Verbindung für den Langsamverkehr.

Namhafter Betrag an die Baukosten erwartet

Seit dem laufenden Jahr gehört die Gemeinde Frick zum Agglomerationsprogramm Basel, teilt der Gemeinderat. «Aus diesem Programm wird ein namhafter Beitrag an die Baukosten der Bahnhofbauten erwartet.» Die Terminierung der einzelnen Planungsschritte werde daher auf die zeitlichen Vorgaben der nächsten Projekt-Generation des Agglomerationsprogramms abgestimmt, heisst es weiter

Weiter hat der Gemeinderat für das Hallenbad, um teure Unterhaltsmassnahmen am Ende seiner technischen Lebensdauer zu vermeiden, eine Arbeitsgruppe aus einer Delegation des Gemeinderats und der Schwimmbadkommission gebildet. Diese soll ein Konzept über die künftige Ausrichtung und das Angebot des künftigen neuen Hallenbads erarbeiten. Das Konzept werde als Grundlage für die Planung des Ersatzneubaus dienen.

Ein weitere Schwerpunkt der Klausurtagung stellte die Sanierung der Hauptstrasse dar. Das Projekt «Aufwertung Ortsdurchfahrt/Sanierung Hauptstrasse» sei mit einer breit abgestützten Arbeitsgruppe unter der Leitung des Kreisingenieurs, einem unabhängigen Ingenieur sowie Anstösser und Gewerbevertretern überarbeitet worden. «Das Projekt wird mit einem Antrag für einen Verpflichtungskredit der kommenden Gemeindeversammlung vom Juni 2023 unterbreitet», schreibt die Gemeinde in der Mitteilung.

Keine weitere Steuerfussanpassung in Planung

Um die Finanzierung der anstehenden Investitionen sicherstellen zu können, ist gemäss Gemeinderat eine umsichtige Finanz- und Investitionsplanung erforderlich. Diese werde im Zuge des Budgetprozesses 2024 aktualisiert, wozu auch wiederum die Prüfung von Sparmassnahmen gehörten. Nach der Erhöhung des Steuerfusses per 2023 steht gemäss Ergebnis der Klausurtagung keine weitere Steuerfussanpassung zur Diskussion.

Der Gemeinderat möchte in Zukunft wieder regelmässig Neuzuzügertreffen durchführen. «Damit soll die Identifikation mit der Wohngemeinde gefördert und den neu Zugezogenen die Integration in Frick erleichtert werden», heisst es in der Mitteilung. Die Treffen sollen jeweils gegen Abend vor dem traditionellen Strassenfest im August stattfinden. So hätten die neuen Einwohnerinnen und Einwohner Gelegenheit, Gemeinderat und Verwaltung kennen zu lernen und im Anschluss an einem wichtigen Fricker Festanlass teilzunehmen, heisst es weiter. (az)