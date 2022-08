Frick Nach Corona endlich wieder: Das Strassenfest 2022 wird von vielen sehnsüchtig erwartet Schon zum 28. Mal findet der vom Verschönerungsverein Frick organisierte Traditionsanlass statt. Nach zwei Jahren Pause ist der Veranstalter sicher, dass die Massen strömen werden. Das Wetter spielt am Mittwoch ebenfalls mit.

Beim Strassenfest 2019 in Frick herrschte auf der Hauptstrasse ein dichtes Treiben. Dennis Kalt (15. August 2019)

Zwei Jahre konnte das Fricker Strassenfest wegen Corona nicht stattfinden. Aber jetzt, drei Jahre nachdem es im August 2019 zuletzt über die Bühne gegangen ist, kehrt das bei der Bevölkerung beliebte Fest zurück. Am Mittwoch, 10. August, findet es ab 18 Uhr wieder statt. Markus Stihl, Präsident des veranstaltenden Verschönerungsvereins Frick, ist denn auch voller Vorfreude, wenn er sagt:

«Ich denke, dass sich jetzt, auch der langen Pause wegen, viele danach sehnen. Wir werden sicher viele Leute begrüssen können.»

Als der Bundesrat die Massnahmen gegen die Coronapandemie aufgehoben hatte, war auch für den Verschönerungsverein Frick klar: Das Strassenfest 2022 kann wieder stattfinden – endlich wieder, nachdem es sowohl 2020 wie auch 2021 den Pandemie zum Opfer gefallen war.

Zehn Stände mit Essen und Trinken

Ein vierköpfiges OK machte sich ans Werk, fragte bei den Fricker Vereinen an, ob auch sie in der Lage sind, mitzumachen. Sie sind es, wie Stihl erzählt. An zehn Ständen entlang der Festmeile kann gegessen und getrunken werden.

Viel braucht es ja auch nicht zur Abhaltung des Traditionsanlasses, der 2022 zum 28. Mal stattfindet: eine für den Verkehr gesperrte Hauptstrasse, Bierzeltgarnituren, Stände mit Essen und Trinken und eine Band, die für Stimmung sorgt. Dieses Mal ist es «Marcus Hasler & die Lumpazis».

Bis jetzt hat das einfache, aber bewährte Konzept noch immer funktioniert: Je nach Wetter versammeln sich insgesamt bis zu 2000 Besucherinnen und Besucher auf der Festmeile und feiern bis in die Nacht.

Pläne verworfen, am Fest etwas zu ändern

«Wir haben vor fünf Jahren erwogen, Änderungen am Fest vorzunehmen, haben es aber doch wie gewohnt gelassen», erzählt Stihl. Er schätzt, dass allein schon auf der Hauptstrasse sitzen zu können, dort wo sonst 15'000 Autos und Lastwagen täglich fahren, Reiz genug ist. Und der Eintritt ist frei.

Das Fricker Strassenfest beginnt um 18 Uhr und dauert bis 0.30 Uhr. Gegen 15 Uhr beginnt die Sperrung der Hauptstrasse und der Verkehr wird über Kaistenbergstrasse, Widengasse und Stöcklimattstrasse umgeleitet.