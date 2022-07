Frick Modernisierung kurz vor Abschluss: Statt im Herbst öffnet die sanierte Postfiliale bereits im August Der Umbau des Postgebäudes am Fricker Widenplatz 14 geht zügig voran. Aktuell laufen die Arbeiten im Innenausbau und die Sanitär- und Elektroarbeiten sind weit fortgeschritten.

In den nächsten Tagen steht bei den Modernisierungsarbeiten an der Fricker Postfiliale die Flachdachsanierung an. Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

Wer für seine Postgeschäfte die Fricker Filiale aufsucht, wird derzeit von der Angestellten hinter dem Postgebäude im Container bedient. Der Grund: Seit April baut der gelbe Riese das Fricker Postgebäude um respektive modernisiert es. Postsprecher Thomas Schifferle sagt:

«Nach dem Umbau wird sich die Post in Frick in einem modernen und frischen Look präsentieren.»

Viel Holz und helle Farben sollen das Design prägen. Der Kundenraum wird grösser und mit einer zusätzlichen Beratungstheke ausgestattet. Die Schalter werden neu und offen gestaltet. So blickten Kundinnen und Kunden bis anhin die Postmitarbeitenden am Schalter durch dicke Panzerglasscheiben an. Mit dem Umbau betraut ist das ortsansässige Architekturbüro Bäumlin + John AG.

Umbau ist früher fertig als geplant

Ebenso entfernt werden die Gitterstäbe, welche die Aussenfassade bis anhin geprägt haben. Bis heute sind starke Sicherheitsvorrich­tungen am und im Gebäude verbaut. Diese baulichen Schutzvorkehrungen sind Zeichen der Zeit, als in den Postfilialen vor Jahrzehnten noch namhafte Geldbeträge bewegt und gelagert wurden.

Nach der Schliessungswelle der Poststellen aufgrund mangelnder Rentabilität über die letzten Jahre investiert die Post rund 40 Millionen Franken in die Modernisierung von rund 300 Filialen – jene in Frick ist eine davon.

Ursprünglich plante die Post, ihre modernisierte Filiale im Herbst wiederzueröffnen. Mit der Detailplanung aber habe sich die Eröffnung nach vorne verschoben, so Schifferle. Er sagt:

«Die neue Filiale steht ab dem 8. August den Kunden zur Verfügung.»

Aktuell laufen die Arbeiten im Innenausbau. Auch die Sanitär- und Elektroarbeiten sind weit fortgeschritten. In den nächsten Tagen erfolgt die Flachdachsanierung. Wobei Dämmung und Abdichtung gemäss geltenden energetischen Vorschriften erneuert werden. Der Kiesbelag wird durch eine extensive Begrünung ersetzt.

Mit der Flachdachsanierung erfolgt der Einbau der Lüftungs- und Klimaanlagen. Anschliessend wird die Inneneinrichtung der Filiale installiert. Kurz vor der Filialeröffnung wird auch der Postomat wieder in Betrieb gehen.

Neu entsteht ein separater Paketeinwurf

Mit der Wiedereröffnung wird das Provisorium aufgehoben. «Im Provisorium können auf kleiner Fläche alle gewünschten Dienstleistungen angeboten werden. Die Kundinnen und Kunden werden und wurden von den Umbauarbeiten in keiner Weise tangiert», bilanziert Schifferle den Betrieb im Provisorium. Auch die Post sei mit dem Betriebsablauf im Provisorium zufrieden.

Die Postfiliale bietet neben den gewohnten Postdienstleistungen neu auch einen separaten Paketeinwurf an. Hier können Kundinnen und Kunden bereits vorfrankierte Pakete selbstständig und einfach versenden, ohne am Schalter anzustehen. Dies als Ergänzung zum bereits bestehenden My-Post-24-Automaten bei der Filiale.