Frick Mit der Cassiopeia-Geschenkboutique kehrt Denise Hofmann zu ihrer grossen Leidenschaft zurück Sie war in Kaisten zehn Jahre lang die Wirtin des «Cassiopeia». Jetzt eröffnet Denise Hofmann unter gleichem Namen ein Ladengeschäft an der Fricker Hauptstrasse, dem Greberhaus. Und will darin Geschenkartikel anbieten für alle Budgets und für alle Anlässe. Bewusst an diesem Sonntag, 19. März, will sie eröffnen.

In Frick eröffnet Denise Hofmann ihre Cassiopeia-Boutique neu. Bild: Hans Christof Wagner

Für sie ist es ein «Back to the roots» – ein Zurück-zu-den-Wurzeln. Wenn Denise Hofmann ihre Cassiopeia-Geschenkboutique in Frick neu eröffnet, dann kehrt sie zu dem zurück, was auch in Kaisten eigentlich ihr Plan gewesen ist – ein kleines, aber feines Ladengeschäft, in dem sie ihrer Leidenschaft fürs Schenken ausgiebig frönen kann.

In Kaisten hat sie das «Cassiopeia» vor rund zehn Jahren eröffnet, eben als Boutique mit einem damit verbundenen kleinen Café zum Verweilen. Doch der gastronomische Teil war dann in den Jahren immer grösser geworden. Aus Denise Hofmann wurde immer mehr eine Wirtin. Die ursprüngliche Geschäftsidee trat nach und nach in den Hintergrund. Zum Beraten ihrer Kundschaft in Sachen Schenken blieb kaum Zeit. Um die vielen Essen bereitzustellen, mussten Ehemann und Eltern mithelfen. Und die schwierige Coronazeit hat mit dazu beigetragen, dass sie sich von der Gastronomie ablöste.

«Ich fand, dass es jetzt, zehn Jahre danach, Zeit für den Wechsel ist», sagt sie. Ihre neuen Ladenräume in Frick stehen bereit – liebevoll dekoriert und nahezu fixfertig eingerichtet. Aber noch sind die Schaufenster verhüllt und geben den Blick ins Innere nicht frei.

Sonntag bewusst als Tag der Neueröffnung gewählt

Bis zur Neueröffnung am Sonntag wird das anders sein. Ja, dass ihre Boutique an einem Sonntag öffnet, hat seinen Grund. «Da haben die Leute mehr Zeit und Musse als an einem Samstag», sagt sie, «zum Stöbern und Sich-Umschauen».

Auf der Suche nach einem neuen Lokal, erzählt sie, sei sie schon länger gewesen. Ende 2022 habe sich dann die Option ergeben, in die Hauptstrasse 51, ins ehemalige Greberhaus, zu zügeln. Die gute Lage in der Fricker Ortsmitte, aber auch das Interieur der Liegenschaft hatten es Hofmann angetan.

Freigelegte Bruchsteinmauer verleiht dem Laden Charme

Die wieder freigelegte Bruchsteinmauer, findet sie, verleiht dem Laden Charme und das gewisse Vintage-Feeling, das sie so sehr liebt. Wenn das direkt angrenzende «Peppone» Pizza backt, hat sie den Eindruck, dass der Pizzaduft durch die Steine hindurchdringt.

Jetzt, in Frick, kann sie durch die grössere Ladenfläche ihr Sortiment erweitern. «Ich möchte darin Artikel anbieten für alle Budgets und für alle Anlässe», sagt sie – vom grossen Geburtstagspräsent bis hin zum Mitbringsel für einen Spontanbesuch bei Freunden oder Verwandten.

Männergeschenke machen einen Schwerpunkt aus – seien es Produkte für die Bartpflege, sei es Grillzubehör, seien es Gadgets. Dekoartikel für das Zuhause und Kulinarisches wie Olivenöl und Teigwaren sowie spezielle Spirituosen runden das Sortiment ab, das Hofmann in der Boutique führt. Es sollen bewusst Artikel sein, die es sonst in Frick weniger zu kaufen gibt.

Nach zehn Jahren «Cassiopeia» in Kaisten startet Denise Hofmann beruflich wieder neu durch und freut sich darauf. Klar war für sie, den alten Namen zu übernehmen und das Sternbild jetzt über der Fricker Hauptstrasse aufgehen zu lassen. Sie setzt auf den Wiedererkennungseffekt. Dass die Leute sagen: Diese Sterne kenne ich doch.