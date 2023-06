Frick Mit Bank, Apotheke und Arztpraxis: Das neue Geschäfts- und Gesundheitszentrum soll im Frühjahr 2024 eröffnen Seit rund einem Jahr laufen in der Fricker Ortsmitte die Bauarbeiten für das neue Geschäfts- und Gesundheitszentrum. Wo einst die Regional- und Kantonspolizei ihre Posten hatten, ziehen schon bald Apotheke, Bank und Arztpraxis ein. Das Neubauprojekt befindet sich dabei im Zeitplan.

Das neue Geschäfts- und Gesundheitszentrums in der Fricker Ortsmitte nimmt Gestalt an. Nachdem das im Jahr 1953 als Sitz der damaligen «Allgemeinen Aargauischen Ersparniskasse» erbaute und zuletzt als Polizeiposten der Kantonspolizei und der Polizei Oberes Fricktal genutzte Gebäude im Juni 2022 abgerissen wurde, konnte inzwischen der Rohbau für das «Zentrum Frick» komplett fertiggestellt und aufgerichtet werden. Das geht aus einer Mitteilung der Eigentümerin Tierstein AG hervor.

Seit rund einem Jahr laufen in der Fricker Ortsmitte die Bauarbeiten für das neue Geschäfts- und Gesundheitszentrum. Bild: Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Die in Frick ansässige Immobilienentwicklerin plant demnach die Eröffnung des neuen Geschäfts- und Gesundheitszentrums für das Frühjahr 2024. Das Projekt liege damit im Zeitplan.

Viele Anbieter aus dem Gesundheitsbereich und eine Bank

Das Nutzungskonzept des neuen an der Hauptstrasse 41 gelegenen Zentrums in Frick sieht im Erdgeschoss die «Löwen Apotheke» sowie die Basellandschaftliche Kantonalbank vor. Diese zieht von ihrem Provisorium an der Hauptstrasse 90 ins neue Gebäude, die «Löwen Apotheke» von vis-à-vis der Hauptstrasse. In die oberen Geschosse werden das Gesundheitszentrum Fricktal mit seinem «Fachärztehaus» von der Mühlegasse kommend einziehen. Ebenso hält das Hausärztezentrum «Ihr Arzt vor Ort» (Iavo), welches die Hausärzteabteilung «Praxiszentrum Frick» übernimmt, Einzug.

Dieses Angebot wird mit weiteren Gesundheitsdienstleistungen abgerundet, etwa mit der «Rheumatologie» der Salina Medizin AG, dem neuen Augenzentrum «Visio Fricktal AG» sowie der Dialysestation des Kantonsspitals Aarau AG, welche ihre Dialysestation vom Kornhaus hierher verlegt. Auch die Tierstein AG selbst wird ihren neuen Geschäftssitz an der Hauptstrasse 41 finden.

Zentral gelegen und gut erschlossen

Nach dem Auszug der Kantons- und der Regionalpolizei ins renovierte alte Gemeindehaus von Frick erwarb die Tierstein Immobilien AG das verlassene Polizeigebäude im November 2018 für 2,65 Millionen Franken von der Gemeinde.

«Das Nutzungskonzept aus vielfältigen Dienstleistungen im Gesundheitsbereich und in anderen Bereichen wird eine Bereicherung für die Fricktaler Bevölkerung sein», ist Lukas Fuchs, Geschäftsführer und Mitinhaber der Tierstein AG, überzeugt. Der Standort sei zentral gelegen. stark frequentiert, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar und befinde sich in direkter Nähe zu lokalen Geschäften. Der zweite Mitinhaber und Verwaltungsrat, Martin Schnetzler, ergänzt: «Bei der Tierstein AG verstehen wir Immobilienentwicklung nicht nur als technische, sondern immer auch als gesellschaftliche Aufgabe.» (az)