Frick Mehr als nur Schoggi: Die Bäckerei Kunz präsentiert zu Ostern neue Fantasiehasen Die Bäckerei Kunz produziert in Frick knapp 3000 Schoggihasen. Sie kommen in Rosa, als Golfer, Handwerker oder Faulpelz daher. Konditor und Confiseur Adrian Schneider erzählt, welche Schokolade in Sachen Osterhase das Rennen macht und wie man sie am besten lagert.

200 der rosafarbenen Hasen stellt die Bäckerei Kunz für diese Ostern her. Bild: Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

So mancher Kunde oder manche Kundin wird beim Betreten der Fricker Filiale der Bäckerei Kunz schmunzeln. Denn dort stehen sie seit letzter Woche Schoggiosterhasen in – mitunter – herziger, humoristischer Aufmachung. So etwa der «Köpfler-Hase», der den Kundinnen und Kunden seine Fusssohle entgegenstreckt, oder auch der neue «Golfer-Hase», der mit dem Schläger in der Hand zum Put ansetzt und zwischen seinen Langohren eine viel zu kleine Kappe trägt.

Setzt zum Einlochen an: der« Golfer-Hase». Bild: Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

Knapp fünf Wochen vor Ostern gibt es noch keinen Grossandrang auf die Schoggihasen. Es gibt aber bereits so manche oder manchen, die und der sich das Sortiment anschaut und sich Inspiration holt, was sie oder er dem Grosskind zu Ostern schenken kann, weiss Nathalie Lehner, Leiterin des Bestellbüros. «Die Kundinnen und Kunden loben die Kreativität und die Individualität des Sortiments», sagt sie.

Das Geheimnis um den rosa Hasen

Ein Hase, der farblich aus dem Sortiment heraussticht, ist der Ruby-Hase. Ganz in Rosa kommt er daher. 200 Stück von den rosafarbenen Exemplaren produziert die Bäckerei Kunz. Konditor und Confiseur Adrian Schneider sagt: «Geschmacklich zeichnet sich die Ruby-Schokolade durch eine Fruchtnote aus, die in Richtung Himbeere geht.»

Oft wird vermutet, dass die Ruby-Schokolade ihre einzigartige Farbe künstlich zugeführten Farbstoffen zu verdanken hat. Doch die Farbe entsteht durch das Rösten und Fermentieren mit einer bestimmten Technik. Diese ist aber ein gut gehütetes Geheimnis.

Für die Osterhasenproduktion verarbeitet Adrian Schneider rund 1,5 Tonnen an Kuvertüre. Diese stammt vom Schweizer Chocolatier Felchlin, der sortenreine Kuvertüre – sogenannte «Grand cru»-Schokolade – herstellt. Dadurch, dass Sorten nicht gemischt werden, kann das sortentypische Kakaoaroma optimal ausgeschöpft werden.

Weisse Hasen sind ein Nischenprodukt

Gemäss Schneider besteht der Lieblingshase der Kundschaft aus Milchschokolade. «Aus dieser stellen wir rund 1800 Hasen her», sagt er. Aus dunkler Schokolade sind es rund 600 Hasen. Die Hasen aus weisser Schokolade sind mit einer Stückzahl von rund 300 eher ein Nischenprodukt.

Auch ein Verkaufsschlager: der «Faulpelz-Hase» Bild: Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

Kaufen, so Schneider, kann man die Schoggihasen – zumindest, wenn es sich um Milch- oder dunkle Schokolade handelt – bereits jetzt bedenkenlos. Sofern man sie denn auch richtig lagert. «Am besten bei rund 17 Grad Celsius in einem dunklen Raum, im Keller oder einem Schrank, wo sie vor Licht geschützt sind.» In keinem Fall, so Schneider, solle man die Schokolade im Kühlschrank lagern, da sonst das Milchpulver Feuchtigkeit ziehe und die Schokolade den Geschmack von umgebenden Lebensmitteln aufnehmen könne.

Natürlich habe man, wenn man frühzeitig kaufe, auch eine grössere Auswahl. Schneider denkt hier an letzte Ostern und sagt: «Bereits eine Woche vor Ostern war vieles schon ausverkauft.»