Frick «Der Fassungslosigkeit Raum geben»: Reformierte Kirche lädt zum wöchentlichen Gebet für den Frieden Bis zu den Ostern wird in Frick jeden Mittwochabend gemeinsam für den Frieden auf der ganzen Welt gebetet. Pfarrer Christian Vogt sieht darin auch eine Gelegenheit, als Gesellschaft zusammenzurücken.

In Frick wurde für den Frieden gebetet und musiziert. Am Mittwoch begleitet von Dieter Wagner und den Joyfulvoices. Nils Hinden / Aargauer Zeitung

Die reformierte Kirchgemeinde Frick lud erstmals zum «Gebet für den Frieden». Man setzte ein Zeichen für den Frieden und protestierte gegen Krieg in der Ukraine und auf der ganzen Welt.

Es wurde gemeinsam gebetet, geschwiegen und musiziert. Dazu konnte jeder, der gerne mochte, eine Kerze anzünden. Es fielen Worte wie: «Selig den Gewaltlosen – sie werden das Land erben.»

Es soll nicht der letzte Gottesdienst dieser Art gewesen sein: Bis Ostern wolle man nun jeden Mittwochabend ab 19.30 Uhr gemeinsam eine Liturgie im Zeichen des Friedens gestalten, so der reformierte Fricker Pfarrer Christian Vogt.

Der Krieg nimmt die Menschen emotional mit

Wie so viele war auch Christian Vogt erschüttert als er am Morgen des 24. Februars vom Losbrechen des Kriegs in der Ukraine erfuhr. In der Folge habe man sich entschlossen, am darauffolgenden Sonntagnachmittag spontan ein Friedensgebet anzubieten. «Um Raum zur Verarbeitung der Fassungslosigkeit zu schaffen», so Vogt.

In den letzten Wochen nun habe er im Gespräch mit diversen Menschen immer wieder gespürt, dass der Krieg in Europa die Leute emotional mitnimmt und auch Ängste aufkommen. Damit einhergehend sei auch eine gewisse Ohnmacht:

«Kein vernünftiger Mensch will Krieg und dennoch können wir die Gewalt nicht stoppen.»

Weiter habe er bei den Gesprächen auch das Bedürfnis gespürt, die Gefühle, die der Krieg auslöst, zu verarbeiten. Dazu wolle man nun jeweils am Mittwoch eine Möglichkeit bieten, diese gemeinsam zu verarbeiten und für die Notleidenden zu beten. Vogt sagt:

«Unser Gebet mag den Krieg nicht beeinflussen, dennoch ist es wichtig. Es tut der Seele gut.»

Dabei gelten die Friedensgebete der ganzen Welt, wie Vogt anfügt. Vogt sieht in solchen Aktionen auch eine Gelegenheit, näher zusammenzurücken: «Es ist gut, dass wir gemeinsam für den Frieden beten, musizieren und schweigen und nicht diskutieren und debattieren.»

20 Gäste nahmen an der Betaktion teil

Musikalisch wurde der erste Gottesdienst von Dieter Wagner und Joyfulvoices begleitet. Zur Betaktion fanden sich rund 20 Gäste im Bauch der Kirche ein. Damit war der Besucherauflauf grösser, als bei manchem regulären Gottesdienst.

Bis zum Ende der Fastenzeit stehen noch fünf weitere «Gebete für den Frieden» an. Das Programm ist dabei abwechslungsreich. Vogt sagt:

«Viele haben sich gemeldet und gefragt, ob sie mitgestalten dürfen.»

So würden gar acht Konfirmandinnen singen, die dies zuvor noch nie in der Kirche getan hätten, wie Vogt erzählt.

Weiter ist auch die Leitung der Liturgie abwechslungsreich besetzt und verschiedene Lektorinnen und Lektoren im Programm aufgeführt. Christian Vogt sagt: «Ich freue mich über jeden, der mit uns für den Frieden betet.» Zum Schluss wurden am Mittwoch Spenden für die Ukraine gesammelt.