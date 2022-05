Frick Lernende erzählen an Schulen aus ihrem Arbeitsleben – und geben Orientierung bei der Berufswahl Der Übergang von der Schulzeit ins Arbeitsleben ist für junge Menschen ein wichtiger Schritt. Nicht nur verschiedene Berufsbilder werden bei dem Projekt «Schule trifft Wirtschaft» vorgestellt, sondern auch Hilfestellung bei Bewerbung und Vorstellungsgesprächen. So auch an der Schule in Frick.

Der angehende Pflegefachmann Nico Guggi (stehend) erzählt Schülerinnen und Schülern der achten Klasse von seinem Beruf. Am Pult: Fachfrau Berufsbildung Patrizia Leonforte. Stefan Haas/zvg

Interessiert hören die Schülerinnen und Schüler der zweiten BEZ zu, wenn Nico Guggi von seinem Arbeitsalltag als Pflegefachmann im dritten Lehrjahr berichtet. Nicht nur – aber auch – schöne Dinge erzählt er. Er klärt auf über Anspruch und Wirklichkeit, und wie er diesen Beruf für sich entdeckt hat. Was sollte man mitbringen, für wen ist es eher nicht geeignet. All das möchte er ungeschönt und ehrlich an die jungen Leute weitergeben.

Guggi erzählt von seinem Tagesablauf, stellt Fragen, beantwortet Fragen und die Klasse macht interessiert mit. Er sagt:

«Es ist eine Umstellung von der Schule zur Lehre. Man hat plötzlich einen langen Arbeitstag.»

So wie er waren noch weitere Lehrende anderer Berufsgruppen am Dienstag an der Fricker Schule unterwegs und haben über ihren Alltag im Beruf erzählt, beispielsweise über den Beruf Informatikerin/Informatiker, Landschaftsgärtnerin/Landschaftsgärtner oder Schreinerin/Schreiner. «Rent a Stift» nennt sich diese Aktion. «Einen Lernenden ausleihen», um den Achtklässlern Orientierung für zukünftige Berufe zu geben.

«Rent a Stift»: Lernende aus unterschiedlichen Berufen stellten sich zur Verfügung, um bei dem Projekt «Schule trifft Wirtschaft» zu unterstützen. Stefan Haas/zvg

Jugendarbeitslosigkeit reduzieren

2011 von «LPlus» initiiert, geht dieses Projekt nun bereits in das elfte Jahr. «LPlus» schreibt sich auf die Fahne, Jugendarbeitslosigkeit in der Schweiz entgegenwirken zu wollen, und ist eine unternehmerische Initiative zur Lehrstellenförderung. Zusammen mit Gewerbe Region Frick-Laufenburg, vernetzt das Projekt Schule, Eltern und Lehrbetriebe. Stefan Haas, Geschäftsführer von «LPlus», spricht bei diesem Projekt deshalb auch gerne vom Brückenbauen und Vernetzen aller Beteiligten. Er sagt ausserdem:

«Die Schulen hier sind gut vorbereitet. Sie leben das Projekt regelrecht.»

Was mit 50 Schülern in Frick anfing, ist steig gewachsen und so waren dieses Jahr 350 Schülerinnen und Schüler samt Eltern, 80 Lehrpersonen sowie 45 Referenten involviert. Auch das regionale Gewerbe, Industrie und öffentliche Hand waren beteiligt.

Schulleiter der Oberstufe Lothar Kühne spricht bei «Schule trifft Wirtschaft» mittlerweile nicht mehr von einem Projekt, sondern sieht es als festen Bestandteil des Berufswahlunterrichts. Er kritisiert im Allgemeinen, dass nur noch wenig bis keine Schnupperlehren angeboten werden, und betont deshalb:

Geschäftsführer von «LPlus» Stefan Haas. zvg

«Der direkte Kontakt zu dem Wunschlehrbetrieb ist sehr wichtig.»

Deshalb nehmen die Schülerinnen und Schüler die Angebote gerne an. Dazu gehört das Üben von Vorstellungsgesprächen, das Schreiben von Bewerbungen, aber auch Hilfe beim Abbau von Hemmschwellen wie Nervosität und Angst. Referentinnen und Referenten helfen dabei mit Fachwissen und Erfahrung.

Nico Guggi reicht eine Windel für Erwachsene, die oft in der Pflege eingesetzt wird, durch die Reihen und erklärt ihren Zweck. Hier und da wird gekichert. Bald wird es aber ernst und die Arbeitswelt wartet. Die Schülerinnen und Schüler in Frick sind nun ein bisschen besser vorbereitet.