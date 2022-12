Frick Jungunternehmer wollen sich ihren Lebenstraum von einer eigenen Bar erfüllen – doch Einsprachen bremsen das Projekt Seit das Güggeli-Pub geschlossen ist, fehlt in Frick ein Treffpunkt für Vereine und für Junge. Das wollen Marc Rüde und Markus Bosshard ändern: In einem ehemaligen Werkgebäude wollen sie ihre Sport-Bar «WERK7» einrichten. Die Anwohner haben Einsprache erhoben, weil sie Lärm fürchten. Nun soll ein Testbetrieb am Wochenende zeigen, wie laut es wirklich ist.

Exklusiv für Abonnenten

Marc Rüede will zusammen mit Markus Bosshard in Frick die Sport-Bar WERK7 eröffnen. Thomas Wehrli

Es ist ihr grosser Traum: Marc Rüede (38) und Markus Bosshard (38) wollen in Frick eine Sport-Bar im Grünen eröffnen. «Das fehlt im Dorf», ist Rüede überzeugt, «erst recht, seit das Güggeli-Pub geschlossen ist.»

Als Verein könne man heute nach dem Training fast nirgends mehr hin, um noch in Ruhe etwas zu trinken, sagt Rüede, der selber über 20 Jahre beim TSV Frick Handball gespielt hat. Das Angebot für Vereine sei heute sehr bescheiden.

«Damit auch mein Kind später einmal das Vereinsleben so geniessen kann, wie ich es genossen habe, setze ich mich dafür ein, dass es in Frick wieder ein Lokal für die unzähligen Vereine in der Region gibt.»

Den Traum vom eigenen Lokal träumen die beiden Fricker schon lange. Bereits in der Bezirksschule sprachen sie von einer eigenen Bar, ein paar Mal schauten sie sich auch Objekte an. Doch es passte nie. «Dann kam die Familie und das Projekt rückte in den Hintergrund», erzählt Rüede.

Werkgebäude beim Bahnhof entdeckt

Bis in diesem Frühling. Markus Bosshard war schon das eine oder andere Mal an dem kleinen Werksgebäude der Stahlton Bauteile AG gleich nach der Eisenbahnbrücke beim Fricker Bahnhof vorbeigelaufen, hatte gesehen, dass es leer stand, dass der Zahn der Zeit schon gehörig am Bau nagte.

Und da war sie wieder, die Idee von der Bar im Grünen. Bosshard kontaktierte Rüede und die beiden fragten bei der Stahlton BauteileAG an, der das Gebäude gehört. Hier zeigte man sich offen, weil es ein Projekt für das Dorf ist – unter der Bedingung allerdings, dass die Anwohnerinnen und Anwohner mit an Bord geholt werden.

Das war ganz im Sinn von Rüede und Bosshard. «Denn es funktioniert nur miteinander.» An zwei Infoanlässen stellten sie das Konzept von «WERK7» vor, spürten zum einen Offenheit, hörten aber zugleich auch kritische Stimmen. Bedenken wurde vor allem wegen des Lärms geäussert, den der Barbetrieb – im Sommer ist er im Garten geplant – verursachen könnte.

Die Lautstärke der Musik, das Sich-Unterhalten vor dem Gebäude, die zuschlagenden Autotüren, die Wildparkierer – zu allem wurden an den Infoanlässen Fragen gestellt, welche die beiden aufnahmen.

Sie schrieben den Anwohnerinnen und Anwohner im Nachgang zu den Veranstaltungen eine Mail und zeigten auf, welche Lösungen sie sehen. Da niemand auf die Mail reagierte, dachten sie: Ok, dann ist es gut.

Einsprachen gegen Umnutzungsgesuch

Ist es nicht. Auf das Umnutzungsgesuch, das im Juni auf der Gemeinde auflag, ging eine Einzel- sowie eine Sammeleinsprache von neun Parteien ein. Den Mut liessen sich die beiden dadurch nicht nehmen.

«Wir waren kompromissbereit und überzeugt, dass wir in den Verhandlungen eine Lösung finden werden, die für alle stimmt.»

Während sie auf die Einwendungsverhandlung warteten, arbeiteten sie an der Umgebung weiter, um bereit zu sein, im August eine Gartenwirtschaft zu eröffnen. Der August kam – und ging.

Denn die Einwendungsverhandlungen zeigten schnell: Es wird schwierig mit dem Kompromiss. Der Einzeleinwender war an einem solchen nicht interessiert und auch die Verhandlung mit der Sammeleinwendung brachte nicht die Patentlösung.

Aufgeben wollen die beiden trotzdem nicht. «Ich bin fest davon überzeugt, dass in Frick eine solche Lokalität fehlt», sagt Bosshard und Rüede ergänzt: «Wir wollen zeigen, dass die Angst vor Lärmemissionen unbegründet ist.» Ein erster eigener Lärmtest, den sie an einem Abend gemacht haben, zeigte, dass man von der Musik im Raum nichts hört – «und dabei hatten wir die Anlage voll aufgedreht».

Testbetrieb soll zeigen, ob Lärm entsteht

Einen effektiven Lärmnachweis können sie aber nur erbringen, wenn die Bar auch einmal live geht. Das soll an diesem Wochenende passieren. Dazu haben sie einen Verein gegründet, der bei der Gemeinde die Bewilligung für einen Festbetrieb beantragt hat.

Die Gemeinde hat die Veranstaltung vor einer Woche bewilligt – mit Auflagen. So ist die Musik der Umgebung anzupassen und ab 22 Uhr gilt die normale Nachtruhe, das heisst ab dann sind keine Auftritte mehr erlaubt. Bewirten dürfen sie die Gäste allerdings bis 2 Uhr.

Das Festprogramm im «WERK7» Das «WERK7» am Weiherweg 2 öffnet vom 9. bis 11. September den Garten. Am Freitag geht es um 16 Uhr mit dem «Fiirobedrink» los, am Samstag ist ab 11 Uhr Pizzaplausch und um 17 Uhr tritt der Männerchor auf. Am Sonntag gibt es ab 11 Uhr einen Bruch, am Nachmittag findet ein Jassturnier sowie ein Familientag statt. Das Fest wird bei schlechtem Wetter auf Ende September verschoben. Infos dazu gibt es unter: https://werk7.ch/.

«Wir werden Lärmmessungen machen und laden die Anwohnerinnen und Anwohner zu einer Nachbesprechung ein», sagt Rüede. Dabei geht es um ein Debriefing ebenso wie um konstruktive Vorschläge, was für einen Dauerbetrieb angepasst werden müsste.

«Wir sind da wirklich offen.»

Man spürt bei Rüede das Feuer, das für das Projekt brennt, wie er durch das schon lange nicht mehr genutzte Gebäude führt. Im Erdgeschoss sind eine Lounge, eine Bar und Stehtische angedacht. An den Wänden sollen TV-Apparate montiert werden, «denn wir wollen ein Treffpunkt für all jene sein, die gemeinsam Sport schauen wollen».

Dart-Scheiben und Töggelikasten im Untergeschoss

Im Untergeschoss soll es Dart-Scheiben, Töggelikasten und Jasstische geben. Öffnen möchten Rüede und Bosshard das «Werk7» am Anfang von Donnerstag bis Sonntag, später von Dienstag bis Sonntag. Unter der Woche ist das Lokal nur am Abend geöffnet, am Wochenende auch tagsüber. «Denn jeder, der im Moos spazieren geht, kommt hier vorbei.»

So weit ist es noch nicht. Zuerst einmal kommt nun der Testbetrieb und die Auswertung. «Wir sind selber gespannt, wie es herauskommt und was die Lärmmessungen zeigen.» Rüede rechnet zwar nicht damit, dass bei den Wohnhäusern, die doch etwas entfernt liegen, Lärm zu hören sein wird.

Dennoch sieht er es pragmatisch: «Vielleicht müssen wir nach dem Testbetrieb auch selber sagen, das funktioniert nicht oder nur mit Massnahmen, die viel zu teuer sind.» Daran will er jetzt nicht denken. Er freut sich auf das Wochenende und hofft, dass auch die Anwohner seine Haltung teilen:

«Wenn man ein lebendiges Dorfleben haben will, muss man auch zu Kompromissen bereit sein. Wir sind es.»