Frick In der Kirche fand sich sogar ein Flügel: Die Kulturkommission startet eine Konzertreihe für klassische Musik Eine neue Konzertreihe soll die klassische Musik nach Frick bringen. Den Anfang macht der bekannte Schweizer Pianist Joseph-Maurice Weder an Pfingsten. Als Konzertlocation dient die reformierte Kirche – aus purem Zufall.

Joseph-Maurice Weder spielt am «1. Frick Classics» am 4. Juni in der reformierten Kirche in Frick. zvg

Seine Konzertsaison führt den Schweizer Musiker Joseph-Maurice Weder wieder einmal um die halbe Welt. Konzerte in Brasilien, Kolumbien, Armenien und Malta stehen im Kalender des bekannten Pianisten – und: ein Konzert in der Schweiz, genauer: in Frick. Am Pfingstsamstag, 4. Juni, spielt Weder in der reformierten Kirche «Beethovens letzte Klaviersonaten» und eröffnet damit das «1. Frick Classics».

Hinter dem Anlass steht die Fricker Kulturkommission und speziell deren Mitglied Hedy Stalder. Die Kulturmanagerin ist in der Region unter anderem bekannt durch ihre langjährige Tätigkeit für die Klassik-Konzertreihe Connaissez-vous in der Laufenburger Kirche St.Johann. Nun bringt sie die klassische Musik nach Frick.

Ein Puzzleteil kommt zum anderen

«Das ‹Frick Classics› hat einen langen Weg hinter sich», sagt Stalder mit einem Lachen. Bereits seit Jahren erhalte sie immer wieder Anfragen junger Musikerinnen und Musiker, die gerne in Frick auftreten würden. Bloss: Es fehlte die richtige Location. Denn der Fricker Kornhauskeller, wo die Kommission die meisten ihrer Veranstaltungen organisiert, sei von der Akustik her nicht für Klassik geeignet, erklärt Stalder.

Trotzdem blieb es ihr Herzenswunsch, dereinst klassische Konzerte in Frick durchführen zu können. Ihr wichtigster Motivator dabei: Joseph-Maurice Weder. Die beiden kennen sich seit dessen Kindheit und der Kontakt ist nie abgebrochen. Stalder sagt:

«Er hat mich immer wieder darauf angesprochen, dass er gern mal ein Konzert in Frick spielen würde.»

Und tatsächlich: Während der Coronapandemie fand dann plötzlich ein Puzzleteil zum anderen. Von Barbara Schnetzler vom Buchladen Letra bekam Stalder den Tipp, dass die reformierte Kirche über einen Flügel verfüge. Der reformierte Pfarrer Matthias Jäggi ist – wie es der Zufall will –Schnetzlers Bruder. Die Wege also waren kurz, und: «Matthias Jäggi war von der Idee sofort begeistert», freut sich Stalder.

Die ersten Konzerte von «Frick Classics» finden in der reformierten Kirche in Frick statt. Nadine Böni (10. September 2018)

Geplant sind nun erst einmal zwei Konzerte. Jenes von Joseph-Maurice Weder und am Pfingstsonntag, 5. Juni, ein Konzert von Anatol Toth (Violine), Pedro Borges (Klavier) und Vilem Vlcek (Cello) mit Werken von Franz Schubert, Robert Schumann und Joseph Haydn. Dabei wird es aber nicht bleiben, denn Stalder sagt:

«Unser Ziel ist es, künftig weitere klassische Konzerte in Frick zu organisieren.»

Dabei seien wechselnde Daten oder auch mal eine andere Location denkbar. Die Ideen gehen Hedy Stalder nicht aus. Die Anfragen aus den vergangenen Jahren hat sie fein säuberlich abgelegt. «Darunter sind einige interessante Musikerinnen und Musiker», sagt sie.

Eine Plattform für junge Musikerinnen und Musiker

Sie persönlich habe zuletzt «eine richtige Sehnsucht» nach Klassik verspürt, sagt Stalder. Und sie glaubt, dass dafür durchaus auch ein Publikum vorhanden ist. Sie spricht aus Erfahrung. Die Konzertreihe Connaissez-vous etwa hatte in der Nordwestschweiz und in der deutschen Hochrheinregion ein Stammpublikum aufgebaut. Zu den Konzerten kamen teilweise gut 100 Besucherinnen und Besucher.

Stalder hofft, dass das nun auch mit «Frick Classics» möglich sein wird. «Ich bin überzeugt, dass wir vielen jungen Musikerinnen und Musikern eine Plattform für Auftritte geben können.»