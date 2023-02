Frick Hier würde Robin Hood glücklich: In Frick eröffnet ein Laden für Köcher, Pfeil und Bogen Martin Kroehl hat sich in der Region bereits einen Namen gemacht: Als früherer Inhaber des Bogenzentrums Fricktal ist der Wittnauer bekannt geworden. Jetzt will er in Frick ein Geschäft für Bögen, Pfeile und Zubehör eröffnen – und hofft dabei auf ein grosses Einzugsgebiet weit über die Region hinaus.

Einen Laden für Bogensport-Artikel wird Martin Kroehl in Frick eröffnen. Bild: zvg

Es ist ein Unternehmen mit Mission. Die zielt darauf ab, das traditionelle Bogenschiessen zu fördern, um den «Geist dieses faszinierenden Sports weiterzutragen». So steht es auf der Website des «Bogenshops», eines neuen Ladens für Bogen, Pfeile, Köcher und alles, was zu dem Schiesssport sonst noch dazugehört.

Noch besteht das Geschäft nur virtuell, als Online-Shop im Internet. Aber bald, ab 1. März, wird es auch einen lokalisierbaren Bogensport-Laden geben – in Frick, im A3 Fricktal Center an der Industriestrasse 17 gelegen.

Eröffnen wird ihn Martin Kroehl aus Wittnau in einem Teil des von Vanja van Rooy betriebenen «Music Parcs». Dort wird es nach Eröffnung Bögen und Pfeile, Ausrüstung und Zubehör geben. Der Laden ist sogar gross genug, um darin Kurse im Bogenschiessen anbieten zu können.

Mit dem Bogenzentrum Fricktal bekannt geworden

Mit Kursen im Bogenschiessen ist Kroehl als früherer Inhaber des Bogenzentrums Fricktal bekannt geworden. In der alten Halle des Zirkus Nock in Oeschgen und in der Tongrube in Gipf-Oberfrick hat der aus dem deutschen Köln stammende Kroehl seit 2016 Privatpersonen, Familien und Gruppen in den Umgang mit Pfeil und Bogen eingewiesen.

Mit Kursen im Bogenschiessen ist Kroehl als früherer Inhaber des Bogenzentrums Fricktal bekannt geworden. Bild: zvg

Ganz traditionell vermittelt Kroehl den Schiesssport – nur mit Bögen aus Holz und ohne Visiere daran. Er sagt, er habe auch schon die Aargauer Kantonspolizei bei sich zu Gast gehabt und dass er mit dem Jurapark Aargau zusammenarbeite.

So in der Region bekannt und vernetzt, sieht der Ladengründer sich gut aufgestellt für sein neues Business. Das Bogenschiessen liegt für ihn als ruhige Sportart, die draussen ausgeübt wird, zudem voll im Trend zu Natur und Nachhaltigkeit.

Naher Autobahnanschluss als Standortvorteil

Im A3 Fricktal Center an der Industriestrasse 17 in Frick gelegen, wird der Laden von Martin Kroehl eröffnen. Bild: Hans Christof Wagner

Aber allein darauf will sich Kroehl nicht verlassen. Auch die Lage für seinen neuen Laden war ihm wichtig. Und die wertet er als gut – in Frick, an der Kantonstrasse gelegen, mit dem nahen Autobahnanschluss, der Bushaltestelle davor und mit zwei grossen und zur Strasse ausgerichteten Schaufenstern. Zuvor hatte er schon einen anderen möglichen Standort für sein Geschäft im Auge. Aber weil der weniger gut lag, schied er für ihn aus.

Dass die Kundinnen und Kunden zu ihm über die Autobahn fahren, davon geht er aus. Er sagt: «Gesamtschweizerisch gibt es aktuell nur drei bis vier Bogenshops und davon liegt keiner in der Nordwestschweiz.» So rechnet er damit, mit seinem Laden ein grosses Einzugsgebiet abdecken zu können. Nun handelt er schon online mit Bogensportartikeln. Aber er findet, dass ein echter und physischer Laden dazugehört. «Nur so können die Leute alles in die Hand nehmen und ausprobieren und ich kann sie vor Ort beraten», sagt er.

Und dennoch will Kroehl sich nicht vollerwerblich ins Bogenschiessmetier stürzen. Seinen neuen Laden wird er nebenberuflich führen und nur freitags und samstags öffnen oder nach Absprache. Aber davon, dass er sich gut etablieren wird, geht er aus. «Und wer weiss, vielleicht werde ich eines Tages auch ganz davon leben», sagt Martin Kroehl.