Frick Heinz Picard präsentiert in seinem neuen Buch 15 Kurzgeschichten Heinz Picards Geschichten unterhalten und regen zum Nachdenken an. Jetzt präsentiert er sein neuestes Buch – und wer ihn kennt, weiss: Auch Humor steckt grosszügig drin.

Mit viel Humor und Wortwitz erzählt Heinz Picard in seinem neuen Buch «Der Vogelbeerbaum» 15 Kurzgeschichten. Thomas Wehrli (12. September 2018)

Wer Heinz Picard kennt, wer ihn schon einmal live erlebt hat, der weiss: Der 84-jährige Fricker hat einen herrlichen, manchmal bissigen, oft tiefgründigen, bisweilen auch schwarzen Humor. Er trifft dabei stets den Ton, weiss auch um die Grenzen, an die man gehen, die man aber nicht überschreiten darf. Heinz Picard ist, wenn man so will, ein Grenzgänger des Humors. Und darin ist er ein Meister, was er bereits in mehreren Büchern bewiesen hat.

Wer ihn lachen hört, wer ihn schmunzeln sieht, keck, wie es seine Art ist, muss mitlachen – ob er oder sie nun will oder nicht. Immer dann, wenn sich ein schelmischer Blick um seine Augen legt, wenn sie sich verengen, heisst es: Achtung, Satire- und Ironiegefahr!

Die humorvollen Geschichten tun gerade in einer Pandemiezeit gut

Seine Bücher geniessen in der Region denn auch längst Kultstatus. Nach vier Büchern, in denen er die Leserinnen und Leser in die Welt des Vergessens mitnahm, und einem Band mit Kurzerzählungen und Gedichten, legt der ehemalige Bezirksschullehrer nun sein neues Buch vor.

«Der Vogelbeerbaum» heisst das 86 Seiten dicke Büchlein. Es enthält 15 weitere Kurzgeschichten. Sie alle sind unterhaltsam, sind gespickt mit Humor, atmen eine Leichtigkeit, die gerade in der aktuellen Pandemiezeit guttut – und gründen doch zugleich tief. Sie stimmen nachdenklich, wirken in der Reflexion nach, wenn sich das Gelesene im Geist setzt, wenn die Nachbetrachtung einsetzt.

Das ist eine grosse Stärke von Picard: Seine Geschichten unterhalten und regen gleichzeitig zum Nachdenken an, über das (eigene) Sein, die Gesellschaft, das Leben auch.

Erzählungen sind unterhaltsame Zeitzeugen

Seine Erzählungen sind zugleich wertvolle und liebevoll geschriebene Erinnerungen, sind so Zeitzeugen aus einer Zeit, die viele nicht mehr oder nur vom Hörensagen kennen. Einer Zeit, in der es keine Smartphones gab, in der man noch mit Holz einfeuerte, in der die Zeit noch anders tickte. Nicht per se eine bessere Zeit, aber eine andere.

Die Zeit war es auch, die Heinz Picard zu seinem neuen Buch bewogen hat. Als er bei einem Geburtstag rückblickend feststellte, dass die geschenkten Jahre auch gar schnell abgelaufen sind, fing er den Sauseschritt der Erinnerung mit Worten ein. Und diese zu lesen, ist ein Genuss, denn Picard ist ein Meister der Worte.

Entstanden ist «eine eigentliche Kurzbiografie meines Lebens», schreibt er. Und:

«Sie erinnert an die Vergänglichkeit allen Seins.»

Es sind kleine Mosaikstücke aus einem reich befrachteten Leben, die Picard den Leserinnen und Lesern an die Hand gibt, kleine Puzzlestücke, die dann zusammen einen Einblick – oder vielleicht treffender: einen Kurzblick auf sein Leben geben.

Die Geschichten spielen in seiner Kindheit

Die Geschichten spielen in der Kindheit, im Internat in Stans, an der Schule. Sie gründen im Gestern und im Heute. Sie sind aus dem Alltag gegriffen – und genau das macht sie zu wertvollen und unterhaltsamen Zeitzeugen.

Er werde immer wieder gefragt, weshalb er schreibe, sagt Picard. Seine Antwort ist kurz und bündig – und sagt zugleich viel über ihn aus:

«Es ist die Freude an der Sprache, der Sinn für Humor und Ironie.»

Dies zeigt sich im neuen Buch besonders schön an seinen «Rotkäppchen»-Adaptionen. Er transformiert das bekannte Grimm-Märchen gleich doppelt, verlegt es zum einen in eine Amtsstube und erzählt es zum anderen in der Jugendsprache. Der Schmunzelfaktor ist garantiert.

Und was hat es mit dem Vogelbeerbaum auf sich, der dem Buch den Namen gab? Er stand einst am Eingangstor zu seinem Elternhaus. Da ist er zwar längst nicht mehr. «Aber an Wintertagen, wenn die Sonne den nachts gefallenen Schnee zum Schmelzen bringt, schaue ich zur Mittagszeit vom Stubenfenster hinüber zu unserem Bord», schreibt er. «Und manchmal meine ich, der alte Baum habe sich hier niedergelassen.»

«Der Vogelbeerbaum» kann bei Heinz Picard (Tel. 0628711149, r_picard@bluewin.ch) für 12 Franken bezogen werden.