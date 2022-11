Frick Gruppenräume, eine neue Halle und Tagesstrukturen an anderem Standort: So sehen die Pläne für die Fricker Schule aus Seit längerem beschäftigt sich der Fricker Gemeinderat mit der Schulraumplanung. Nun soll es konkret werden: An der Gemeindeversammlung vom 25. November ist ein Kredit für die Vorbereitung der ersten Etappe traktandiert. Geplant ist, die Turnhalle 1958 durch einen Neubau zu ersetzen – und dass die Tagesstrukturen zügeln.

Der Fricker Gemeinderat möchte eine erste Etappe der Schulraumplanung (im Bild: Schule Ebnet) angehen. Bild: zvg

Für Diskussionen sorgen wird an der Fricker Gemeindeversammlung vom kommenden Freitag sicher das Budget – der Gemeinderat beantragt in dessen Rahmen eine Steuerfusserhöhung, wogegen sich bereits Widerstand regt. Aber auch das Traktandum 3 hat es in sich: 195'000 Franken beantragt der Fricker Gemeinderat für die Schulraumplanung. Konkret: für die Vorbereitung der Umsetzung einer ersten Etappe.

Der Gemeinderat hat in den vergangenen drei Jahren gemeinsam mit Vertretungen der Schulpflege, der Schulleitung, der Verwaltung sowie eines Planungsbüros eine Schulraumplanung erarbeitet. Daraus geht hervor, dass es zwar nicht in erster Linie mehr Klassenzimmer braucht. Und auch Sporthallen und -anlagen gibt es für den rechnerischen Bedarf der Schulen genug. Trotzdem gibt es mehrere Handlungsfelder.

Zu wenige Raumflächen in Oberstufe und Primar

Bereits seit längerem ist bekannt, dass die zur Verfügung stehenden Raumflächen pro Schülerin und Schüler im Vergleich mit anderen Oberstufen unterdurchschnittlich sind. Auch bei den Raumflächen in der Primarschule bestünden Defizite, heisst es in der Botschaft. So fehlten etwa Gruppenräume und gäbe es Defizite bei der Schulbibliothek und den Arbeitsplätzen der Lehrpersonen. Und dann ist da noch die Mehrzweckhalle 1958, die in die Jahre gekommen ist.

Um die Raumbedürfnisse abzudecken, seien mehrere Varianten geprüft worden, heisst es in der Botschaft. Eine hat sich durchgesetzt: So sollen alle Primarschulabteilungen im Areal der Schule Dorf zusammengeführt werden. Im Areal der Schule Dorf sind partielle Umbauten angedacht, um Gruppenräume zu schaffen und die weiteren Bedürfnisse der Primarschule abzudecken.

Die Mehrzweckhalle 1958 soll abgebrochen und ein Ersatzbau erstellt werden, darin integriert Schulräume für die 5. und 6. Klassen. Dies, nachdem sich «bei der Planung einer Sanierung gezeigt hatte, dass die dafür erforderlichen Kosten im Vergleich zu jenen eines Neubaus in einem Missverhältnis stehen», wie es in der Botschaft heisst.

Tagesstrukturen zügeln in ehemalige HPS

Umziehen sollen auch die Tagesstrukturen, die derzeit im oberen Teil der Mehrzweckhalle untergebracht sind. «Das Angebot ist sehr gefragt und es gibt sowohl für den Mittagstisch als auch die Betreuung Wartelisten», heisst es in der Botschaft dazu. Neu sollen die Tagesstrukturen wie auch die Musikschule im ehemaligen Gebäude der Heilpädagogischen Schule direkt beim Schulareal Ebnet untergebracht sind.

Die Tagesstrukturen sowie die Musikschule sollen neu im ehemaligen Gebäude der Heilpädagogischen Schule untergebracht werden. Bild: Nadine Böni

Der Gemeinderat sieht eine etappierte Vorgehensweise vor, dies aus «betrieblichen wie auch wirtschaftlichen Gründen», wie es heisst. Im Rahmen der bevorstehenden Vorbereitungsphase sollen die weiteren Etappen konkretisiert und ein zeitlicher Ablauf festgelegt werden. Für das kommende Jahr ist ein Partizipationsprozess mit Bevölkerung und Vereinen angedacht.

Geht es nach dem derzeitigen Zeitplan des Gemeinderats, würde die Gemeindeversammlung im Juni 2024 über einen Projektierungskredit entscheiden, 2025 dann über den Baukredit.