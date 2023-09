Frick «Endlich sind wir wieder da»: Gewerbeausstellung kehrt nach sechs Jahren zurück – mit Elan und neuem Konzept «Gewerbe vor Ort», die vom Verein Gewerbe Region Frick-Laufenburg (Geref) auf die Beine gestellte Schau, hofft für dieses Wochenende auf regen Besuch. Erstmals können die Besucherinnen und Besucher die ausstellenden Betriebe auf einem gewerblichen Festgelände erleben, statt wie früher in einer Turnhalle.

Die Ausstellung «Gewerbe vor Ort» in Frick wurde am Freitag eröffnet, auch mit Politprominenz aus dem Aargau. Bild: Hans Christof Wagner

Ein Traum wird wahr. Und: Physische Begegnungen zwischen dem Gewerbe und seiner Kundschaft braucht es nach wie vor – im digitalen Zeitalter womöglich mehr denn je. Davon zeigten sich die Festrednerinnen und Festredner bei der Eröffnung der Ausstellung «Gewerbe vor Ort» in Frick überzeugt.

«Endlich», unterstrich OK-Präsident Bernhard Stöckli, «sind wir wieder da». Er spielte damit auf die sechsjährige Pause an, welche die traditionelle Gewerbeausstellung in Frick zu erdulden hatte. Aber eben – traditionell, in der Schulanlage Ebnet, war gestern. Modern – das heisst «vor Ort» – nicht in einer Turnhalle fernab des Betriebs, sondern mittendrin, in den Produktionshallen der Fricker Unternehmen, dort, wo täglich gearbeitet wird.

Die Ausstellung «Gewerbe vor Ort» wurde eröffnet, von links Franziska Bircher, Stefan Maier (Stahlton) und Markus Fust (Husner AG). Bild: Hans Christof Wagner

Rund 80 Ausstellerinnen und Aussteller vor Ort

Und das sind im Falle von «Gewerbe vor Ort» die Firmen Husner AG Holzbau, Stahlton Bauteile AG und Tonwerk Keller AG. Rund 80 Ausstellerinnen und Aussteller werden dort bis zum Sonntag präsent sein, sich von ihrer besten Seite zeigen und eben mit den Besucherinnen und Besuchern in Gespräch kommen.

«Ich werde oft gefragt, ob es Gewerbeausstellungen heute noch braucht. Und darauf antworte ich: Ja, nach wie vor,» sagte Stöckli. Doch neue Wege zu beschreiten, sei auch herausfordernd gewesen, unterstrich er. «Wir haben Unternehmen angefragt, ob wir den Anlass bei ihnen durchführen können und gleich die ersten haben Ja gesagt», sagte Stöckli. Jetzt brauche es nur noch eines, «ganz viel Publikum», so der OK-Präsident.

OK-Präsident Bernhard Stöckli begrüsste. Bild: hcw

Franziska Bircher, Präsidentin des Vereins Gewerbe Region Frick-Laufenburg (Geref), der die Schau auf die Beine stellt, sagte, dass «Gewerbe vor Ort» die 29. Auflage der örtlichen Gewerbeausstellung in Frick darstelle. Sie sei stets ein Höhepunkt in der Geref-Agenda.

Der Eröffnung der Ausstellung wohnte auch die Politprominenz bei - FDP-Ständerat Thierry Burkart und SVP-Nationalrat Benjamin Giezendanner. Burkart sagte: «Gewerbeausstellungen sind so aktuell wie nie zuvor.» Denn Wirtschaft und Gewerbe bildeten die Grundlage für alles.

Thierry Burkart mahnt stabile Stromversorgung an

Doch unter den Menschen nehme die Distanz zur Wirtschaft zu, befand der Politiker. Dem müsse man begegnen, gerade durch Events wie «Gewerbe vor Ort». Burkart unterstrich, dass die Rahmenbedingungen für das Gewerbe stimmen müssten – keine weitere Regulierung, keine zu starke Belastung der Wirtschaft bei der AHV-Reform und eine stabile Stromversorgung.

Giezendanner lobte das neue Konzept als wegweisend. Als Gewerbler sei es ihm lieber, dass die Ausstellung bei den Unternehmen angesiedelt sei anstatt in einer Turnhalle. Der Nationalrat warnte vor einen zunehmenden Maturitätsquote. Das sei kein guter Weg.

Gemeindeammann Daniel Suter bezeichnete Geref als Partner auf Augenhöhe. Wir in Frick haben grosses Potenzial und Know-how, betonte er. Suter wünschte den Ausstellerinnen und Aussteller ein erfolgreiches Wochenende. Und dass der Anlass so gewinnbringend verlaufe, dass er Vorfreude schafft auf die kommende Schau «Gewerbe vor Ort».