Frick Baugesuch für 21 Wohnungen an der Kaistenbergstrasse liegt auf In Frick sind zwischen Widen- und Mariettaweg drei Mehrfamilienhäuser mit 21 Wohnungen geplant. Das Baugesuch liegt ab Freitag bei der Gemeinde auf.

Die Parzelle vom Mariettaweg aus Nils Hinden

An der Kaistenbergstrasse, zwischen Widen- und Mariettaweg, ragen in Frick Bauprofile in die Höhe. Der Grund: In der Nähe der Darfausfahrt am Fusse des Kaistenbergs soll neuer Wohnraum entstehen.

Gemäss Baugesuch sollen auf einer Landfläche von 3'850 Quadratmetern drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 21 «grosszügigen» Wohnungen entstehen. Die Baukosten belaufen sich dabei auf rund 10,1 Millionen Franken. Als Bauherrin ist die «Sonnehöfeli AG» aus Frick vermerkt. Dahinter steht unter anderem der langjährige Fricker Gemeindeammann Anton Mösch. Ebenfalls mit von der Partie ist die Hüsser Architektur AG aus Frick, die als Projektverfasser gelistet ist. Das Baugesuch zum Vorhaben liegt ab Freitag für einen Monat bei der Gemeindeverwaltung auf.

Platz für 43 Mieterinnen und Mieter

Insgesamt beläuft sich die Bruttogeschossfläche auf 2’213 Quadratmeter. Darauf verteilt sollen 3 2,5-Zimmer-Wohnungen, 13 3,5-Zimmer-Wohnungen und 5 4,5-Zimmer- Wohnungen entstehen.

Noch steht ein Haus auf der Parzelle Nils Hinden

Damit die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner ihre Autos und Velos abstellen können, ist zudem eine Tiefgarage mit 31 Auto- und 14 Velostellplätzen geplant. Weiter sind 7 überirdische Stellplätze für Besucherinnen und Besucher vorgesehen.

Auf den Dächern sollen Photovoltaikanlagen installiert werden

Die Fassade soll mit Holzelementen, die durch horizontale Betonbänder unterteilt werden, «abwechslungsreich» ausgestaltet werden. Zudem soll der Aussenraum mit «grosszügigen» öffentlichen Grün-, Spiel- und Freitzeitflächen bestückt werden.

Und: Es ist geplant, dass beim Bau auf Nachhaltigkeit und Ökologie geachtet wird. So sollen etwa auf den Dächern Photovoltaikanlagen installiert werden und die Überbauung mit einer Wärmepumpe geheizt werden.