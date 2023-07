Frick Forschungsinstitut für biologischen Landbau wird mit Anerkennungspreis ausgezeichnet Das Institut mit Sitz in Frick erhält den diesjährigen Anerkennungspreis der Vereinigung für eine Starke Region Basel/Nordwestschweiz. Er wird nach 2008 erst das zweite Mal in den Aargau verliehen.

Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) mit Sitz in Frick wird ausgezeichnet: Es erhält den diesjährigen Anerkennungspreis der Vereinigung für eine Starke Region Basel/Nordwestschweiz. Die Vereinigung verleiht seit dem Jahr 2000 jährlich den Anerkennungspreis. Sie zeichnet damit Organisationen oder Persönlichkeiten aus, die sich für die Region als Ganzes einsetzen oder wesentlich zur Realisierung eines Projekts beitragen, das für die Region bedeutsam ist.

Das FiBL erhält den diesjährigen Anerkennungspreis der Vereinigung für eine Starke Region Basel/Nordwestschweiz. Andrea Worthmann

Das Institut feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Es ist längst international tätig und gilt als eine der weltweit führenden Forschungseinrichtungen zur biologischen Landwirtschaft. Die Stärken des FiBL sind die interdisziplinäre Forschung, gemeinsame Innovationen mit Landwirten und Landwirtinnen und der Lebensmittelbranche sowie ein rascher, direkter Wissenstransfer, wird das FiBL in einer entsprechenden Mitteilung gewürdigt.

Der Anerkennungspreis ist rein ideell und nicht mit einem Geldbetrag verbunden. Mit der Vergabe will die Vereinigung im Sinne ihres Hauptzwecks dazu beitragen, die Zusammenarbeit in der Region Nordwestschweiz zu verbessern, Hürden abzubauen und im Interesse der ganzen Region zu handeln. Nachdem im Jahr 2008 der Regierungsrat des Kantons Aargau als Gesamtgremium mit dem Preis beehrt wurde, geht dieser nun, 15 Jahre später, zum zweiten Mal in den Kanton Aargau, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 21. September 18 Uhr auf dem FiBL-Campus in Frick statt (az)