Frick Exklusive Überbauung am Frickberg: An der Sonnhalde 15 sollen 7 Häuser mit total 21 Wohnungen entstehen Der Frickberg ist die Beletage der Gemeinde. Jetzt wird dort eine weitere exklusive Überbauung realisiert. Die Bauprofile stehen. Das Baugesuch liegt im Gemeindehaus öffentlich auf. Die Baukosten betragen demnach ohne Landerwerb 12,5 Millionen Franken. Unklar ist, ob es Eigentums- oder Mietwohnungen werden.

So sehen die geplanten Mehrfamilienhäuser an der Fricker Sonnhalde aus (Visualisierung). Bild: zvg

Noch schlummert das Grundstück an Fricks Beletage, dem Frickberg, im Dornröschenschlaf. An der Einfahrt zur Sonnhalde 15 steht «Haus Gutenberg 769» an einer Betonmauer. Die dort stehende Liegenschaft steht leer und ist teils überwuchert. Auch der grosse Garten sieht verwildert aus. In der Garage liegt Sperrmüll. Hier lebt wohl schon länger niemand mehr.

Aber dieser Dornröschenschlaf wird bald ein Ende haben. Denn auf der Gemeindeverwaltung liegt seit dem 10. März ein Baugesuch auf, das die Überbauung des Areals mit sieben Wohnhäusern und total 21 Wohnungen vorsieht. Die Bauprofile stehen bereits.

Um das Gelände freizumachen, müssen das dort stehende Wohnhaus samt Anbau – laut Baugesuch ein Trafogebäude – und Doppelgarage abgebrochen werden. Gemäss Baugesuch ist das Wohnhaus Baujahr 1965.

Die Bauprofile für die Überbauung Sonnhalde 15 in Frick stehen. Bild: hcw

Einstellhalle mit 44 Stellplätzen

Die Baukosten betragen laut Baugesuch ohne Landerwerb 12,5 Millionen Franken. Die sieben Gebäude, jedes mit zwei Vollgeschossen sowie je einem Attika-Geschoss versehen, nutzen das Grundstück weitgehend aus. Das machen die dem Baugesuch beiliegenden Pläne deutlich.

Knapp 4800 Quadratmeter ist das Grundstück gross, 3640 Quadratmeter beträgt die Bruttogeschossfläche. Für die Nachbarn dürfte die Zeit von grossem Freiraum rund ums Haus also bald vorbei sein. Die Baufenster der Überbauung reichen bis an ihre Grundstücksgrenzen heran – Verdichtung ist die Devise.

Total 21 Wohnungen – davon sieht mit 13 das Gros 4,5 Zimmer vor. 8 Wohnungen umfassen 3,5 Zimmer. Die Wohnungen sind mehrheitlich zwischen 120 und 130 Quadratmeter gross. Unter die 7 Wohnhäuser soll eine Einstellhalle mit 44 Stellplätzen kommen.

Bauherr macht keine Angaben zum Projekt

Als Bauherr ist im Baugesuch die Immobasis AG mit Sitz in Schlieren ZH angeben. Auf deren Website verzeichnet ein Beitrag von Ende November 2022 den Abschluss der Vorbereitung für die Baugesuchseingabe. «Die Baueingabe für unser Neubauprojekt in Frick wurde unterzeichnet und ist bereit für die Einreichung beim Bauamt – wir freuen uns darauf, dieses wunderbare Projekt hoffentlich bald umsetzen zu dürfen», heisst es da, versehen mit einem Foto von den umfangreichen Bauunterlagen.

«Haus Gutenberg» steht an der Einfahrt zum Grundstück an der Sonnhalde 15 in Frick. Bild: Hans Christof Wagner

Auf Nachfragen teilt Immobasis-Geschäftsführer Valon Deda aber mit, derzeit keine weiteren Auskünfte zu dem Bauvorhaben während der Auflagefrist zu geben. Und das Baugesuch liegt noch bis zum 11. April auf. So ist auch unklar, ob es Eigentums- oder Mietwohnungen werden und wie hoch die Kaufpreise oder Mieten sind.