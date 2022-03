Frick Es wird wellig: Primarschulareal erhält am Samstag einen mobilen Pumptrack Die Initiatoren wollen mit dem Rundkurs für Zwei- und Vierräder Heranwachsende dazu anregen, aktiv zu sein. Nach drei Wochen wird die Anlage vorerst wieder abgebaut. Ein Pumptrack, der dauerhaft zur Verfügung steht, ist allerdings eine Option.

Auf dem Fricker Primarschulhausareal soll ein Pumptrack – wie hier in Bremgarten – aufgebaut werden. zvg (28. Januar 2021)

Kinder und Jugendliche erhalten in Frick bald ein neues Angebot: Ab Samstag soll auf dem Fricker Primarschulareal für drei Wochen ein mobiler Pumptrack zu stehen kommen. Dabei handelt es sich um einen Rundkurs mit aufeinanderfolgenden Wellen und Steilwandkurven, der mit Bikes, Skateboards, Inline-Skates und weiteren Zwei- und Vierrädern befahren werden kann.

Initiator des Projekts ist der Elternverein Frick. Katja Deiss, die Präsidentin des Vereins, sagt:

«Die Idee, auch in Frick ein Pumptrack zu errichten, ist schon länger da.»

Man bemühe sich mit solchen Projekten darum, den Kindern und Jugendlichen in Frick attraktive Freizeitangebote zu ermöglichen und sie damit vielleicht auch etwas von den Smartphones wegzukriegen, so Deiss weiter.

Dauerhafter Pumptrack ist Option

Ab Samstag soll der Pumptrack für drei Wochen stehen. Länger kann er aktuell nicht installiert werden, auch weil der mobile Rundkurs weitherum auf Begehrlichkeiten stösst und auch von anderen Gemeinden reserviert ist.

Trotzdem könnte es in Frick dereinst einen Pumptrack geben, der dauerhaft zur Verfügung steht. Katja Deiss sagt:

«Wir sind auf die Rückmeldungen gespannt. Es ist durchaus auch eine Option, einen richtigen Pumptrack zu erbauen, der dann ganzjährig steht.»

In Anbetracht dessen, dass mobile Pumptracks in anderen Fricktaler Gemeinden teilweise seit Jahren auf positive Resonanz stossen, scheint dies durchaus realistisch.

Gemeinde und Schule sind mit an Bord

Beim aktuellen Projekt ist auch die Gemeinde mit von der Partie: Sie bezahlt rund 2500 Franken für den Aufbau und die Miete des Pumptracks. Und auch die Schule ist schnell mit an Bord gewesen, wie Deiss sagt. Darüber ist man beim Elternverein froh. Die Präsidentin sagt dazu:

«Wir haben allgemein eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Schule. Da können wir uns glücklich schätzen.»

Eröffnet wird der Pumptrack am Samstag um 14 Uhr. Dabei soll auch für Verpflegung gesorgt sein. So will der Elternverein gratis Süsses und Salziges bereitstellen. «Wir würden uns über zahlreichen Besuch sehr freuen», sagt Katja Deiss im Hinblick auf die Eröffnung.

Für ihre Sicherheit sind die Pumptrack-Fahrerinnen und -Fahrer selbst zuständig. Grundsätzlich gelte aber eine Helmpflicht, so Deiss. In diesem Zusammenhang sagt Deiss: «Andere Gemeinden, die Erfahrungen mit Pumptracks gemacht haben, berichten von wenigen Unfällen.»