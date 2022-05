Frick «Es war einfach fantastisch»: Das Auffahrtsturnier hinterlässt viele gute Erinnerungen – und einen müden OK-Chef Das traditionelle Auffahrtsturnier hat nach zwei Jahren Coronapause sein Comeback gegeben: Über 150 Mannschaften haben sich über das verlängerte Wochenende auf der Fricker Sportanlage Ebnet gemessen – insgesamt mehrere hundert Junioren, Schülerinnen oder Hobbyfussballer. Die Organisatoren ziehen ein positives Fazit.

Am Auffahrtsdonnerstag massen sich auf dem «Ebnet» die Juniorinnen und Junioren diverser Fussballvereine. Karin Pfister (26. Mai 2022)

Zu viel geschlafen hat Michael Herde in den vergangenen Tagen nicht, trotz verlängertem Wochenende. Angefangen hat dieses für ihn am Mittwochabend mit dem Aargauer Cupfinal in Baden, bei dem Herde für die Senioren des FC Frick auf dem Platz stand – und den Pokal holte. Entsprechend «gut gelaunt, aber etwas müde» sei er am Donnerstag in das eigentliche Highlight des Wochenendes gestartet: das traditionelle Auffahrtsturnier des FC Frick, dessen OK-Chef Herde ist.

OK-Chef Michael Herde hat das Turnier zum 12. Mal organisiert. Nadine Böni (19. April 2018)

Über 150 Teams haben sich über Auffahrt auf der Sportanlage Ebnet in verschiedenen Kategorien gemessen: Schülerteams, Juniorinnen und Hobbyspieler – insgesamt mehrere hundert Fussballspielerinnen und -spieler. «Es war fantastisch», zieht Michael Herde am Montagmorgen ein durchwegs positives Fazit. Grössere Verletzungen habe es keine gegeben. Und:

«Die Stimmung auf der Anlage war stets fröhlich. Allen war anzumerken, dass sie sich über die Teilnahme am Turnier freuen.»

In den vergangenen beiden Jahren hatte dieses aufgrund der Pandemie nicht stattfinden können. Entsprechend gross war die Freude über das Comeback auch beim Organisationsteam.

Nervosität vor dem Anpfiff

Wobei durchaus auch ein wenig Nervosität mitschwang: Einerseits war unklar, wie viele Teams sich nach der Pause für das Turnier anmelden würden. Andererseits ist das Turnier auch mit einem gewaltigen organisatorischen Aufwand verbunden. Zwar sind viele Helferinnen und Helfer seit vielen Jahren mit dabei, aber Herde sagt lachend:

«Wir haben uns vor dem Turnier schon gefragt, ob wir nach der langen Pause nicht ein wenig eingerostet sind.»

180 Helfereinsätze gibt es allein während der Turniertage, der Auf- und Abbau ist da nicht einmal eingerechnet. «Da ist es wichtig, dass ein Rädchen ins andere greift», so Herde. Und nach dem Turnier 2022 kann er sagen: Es hat funktioniert. Einzig bei der Essensausgabe sei es zu den Stosszeiten zu etwas längeren Wartezeiten gekommen. «Das tut uns natürlich leid, aber wir haben unser Bestes gegeben», sagt Herde und freut sich: «Wir haben auch viel Lob für die Organisation erhalten.»

Der OK-Chef geht

Schon am Sonntagabend war die Infrastruktur des Auffahrtsturniers wieder abgebaut. Danach gönnten sich die Organisatorinnen und Organisatoren ein wohlverdientes Feierabendbier. Für Michael Herde war das in diesem Jahr ein spezieller Moment. 12-mal hat er das Turnier organisiert, die beiden Coronajahre nicht mitgerechnet. Nun hat sich der OK-Chef entschieden, seinen Posten abzugeben. Er sagt:

«Für mich war das Turnier ein guter Abschluss. Ich bin erleichtert, dass alles noch mal so gut geklappt hat.»

Wer Nachfolgerin oder Nachfolger wird, ist derzeit noch unklar und werde wohl in den kommenden Wochen geregelt. Das Turnier wird es auf jeden Fall weiterhin geben. Und Michael Herde wird ihm treu bleiben: «Ich freue mich schon jetzt auf Helfereinsätze in den kommenden Jahren», sagt er mit einem Lachen. Dann vielleicht etwas ausgeschlafener.