Frick «Es gibt viel Potenzial»: Das Fricker Forschungsinstitut feiert Jubiläum – und wappnet sich für die Zukunft 1973 wurde es als «Schweizerische Stiftung zur Förderung des biologischen Landbaus» gegründet. Heute ist das Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FiBL) in Frick eine weltweit anerkannte Forschungseinrichtung. Direktor Knut Schmidtke spricht über den Erfolg, Herausforderungen – und das Ziel, die Landwirtschaft in Richtung Klimaneutralität voranzubringen.

Knut Schmidtke ist seit April 2020 Vorsitzender der Geschäftsleitung des FiBL Schweiz. Bild: Dennis Kalt

Die Freude über das voll besetzte Auditorium war Knut Schmidtke anzusehen. Am Mittwochmorgen begrüsste der Geschäftsvorsitzende des Forschungsinstituts für Biologischen Landbau (FiBL) mehr als 300 Gäste. Anlässlich des 50–jährigen Bestehens des FiBL wurde am Fricker Campus die 16. Wissenschaftstagung «Ökologischer Landbau», die bis zum 10. März andauert, eröffnet.

Am 1. Februar 1973 als «Schweizerische Stiftung zur Förderung des biologischen Landbaus» gegründet, ist das FiBL zu einer der weltweit führenden Forschungseinrichtungen für biologische Landwirtschaft herangewachsen. Heute beschäftigt das FiBL in der Schweiz nahezu 300 Mitarbeitende. Gemäss Schmidtke gibt es zwei konstante Faktoren, die in den letzten 50 Jahren für den Erfolg ausschlaggebend waren. Er sagt:

«Wir hatten das Glück, hochqualifizierte und stark motivierte Mitarbeitende gehabt zu haben, die immer ein wenig mehr als erwartet leisteten.»

Natürlich hinge dies mit der Überzeugung der Mitarbeitenden von der Thematik selbst, der nachhaltigen Landwirtschaft zusammen. Ein zweiter Faktor ist, dass die geteilte Begeisterung für das Thema immer auch für ein positives Klima unter den Mitarbeitenden gesorgt hat.

Mitarbeitende sollen länger gebunden werden

Mit der Verdopplung der Bundesmittel auf jährlich 15 Millionen für das FiBL und der Fertigstellung der modernen Forschungsinfrastruktur und des nachhaltigen Gebäudekomplexes Ende 2021 hat das FiBL die Phase des grossen Aufbaus hinter sich gebracht. Schwierig sei aktuell, Personal zu finden, das auch langfristig am FiBL bleibe, so Schmidtke. «Gerade Berufseinsteigerinnen und -einsteiger verlassen uns nach zwei oder drei Jahren», sagt er.

Dies liegt unter anderem an den besseren Verdienstmöglichkeiten, die es in der Privatwirtschaft gibt. «Wir sind dieses Jahr an der Überarbeitung des Lohnreglements dran», sagt denn auch Schmidtke. Angedacht ist, dass es gerade in jungen Jahren stärkere Salärzuwächse gibt. Weiter soll ein Qualifizierungsprogramm am FiBL installiert werden, das Berufseinsteigern am Institut ermöglicht, sich jährlich fortzubilden.

Schmidtke setzt am FiBL auf Praxisforschung. Heisst unter anderem: Er möchte die Biobetriebe schneller und rascher an neuen Entwicklungen teilhaben lassen. «Die enge Verzahnung verschiedener Forschungsgebiete und der rasche Wissenstransfer von der Forschung zur Beratung und in die Praxis sind die Stärken des FiBL», sagt er.

Von der Mono- zur Mischkultur

Eine zentrale Herausforderung im ökologischen Landanbau ist der Klimawandel. Hier geht es Schmidtke einerseits darum, angepasste Produktionssysteme zu entwickeln. Andererseits soll die Landwirtschaft in Richtung Klimaneutralität vorangebracht werden. Schmidtke sagt:

«Zudem haben wir die Möglichkeit durch Biodiversität, höhere Erträge zu erzielen. Hier gibt es viel Potenzial.»

So werden derzeit – auch im Biobereich – noch vorwiegend Monokulturen angebaut. Hier geht es in Zukunft darum, optimal zusammengestellte Mischkulturen zu erforschen und mit diesen Beispielen an die Landwirte heranzutreten.