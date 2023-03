Frick Eine Doppel- oder Dreifachturnhalle ist der grösste Wunsch – deren Standort aber umstritten Der Fricker Gemeinderat plant, die Mehrzweckhalle 1958 durch einen Neubau zu ersetzen. Im Rahmen einer Partizipation holte er nun die Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung ab. Mit einem klaren Resultat: Die Sportvereine wünschen sich eine Doppel- oder Dreifachturnhalle, um genügend Platz für Trainings zu haben. Keinen Konsens hingegen gab es bei der Standortfrage.

Die Mehrzweckhalle 1958 in Frick soll abgebrochen und ein Ersatzbau erstellt werden. Paul Gürtler

«Ich wünsche mir, dass wir heute etwas Visionäres entwerfen können», sagte Susanne Gmünder Bamert bei der Begrüssung. Rund fünfzig Teilnehmende waren der Einladung des Fricker Gemeinderates gefolgt, ihre Ideen und Wünsche für den Neubau der Mehrzweckhalle 1958 einzubringen.

An der Gemeindeversammlung im November 2022 wurde ein Verpflichtungskredit von 195 000 Franken zur Vorbereitung eines Projektierungskredits für den Ersatzneubau gesprochen. Grund des Neubaus ist einerseits der Sanierungsbedarf der alten Halle sowie die Schulraumplanung mit dem geplanten Wechsel der 5. und 6. Primarschulklassen vom Ebnet zum Dorf.

Am Dienstagabend trafen sich nun über fünfzig Interessierte zur sogenannten Partizipation. Moderiert wurde das rund zweistündige Brainstorming von Kai Saager und Walter Tschudin vom Brugger Architekturbüro «Tschudin Urech und Bolt», das Mitglied der Kerngruppe ist. Diese besteht aus Vertreterinnen und Vertretern von Behörden und Schulleitung sowie Mitgliedern von Sport- und kulturellen Vereinen und ist federführend bei der Vorbereitung des geplanten Neubaus, so Tschudin. Der Neubau soll bis etwa 2025/2026 realisiert werden.

Bedürfnisse der Bevölkerung abholen

Eine Partizipation sei nicht die Norm, so Tschudin weiter. Er persönlich finde es positiv, dass sich die Gemeinde Frick dafür entschieden habe, die Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung schon sehr früh im Planungsverfahren miteinzubeziehen. «Drei Fragen stehen heute im Raum», so Saager. Diskutiert werden müsse der ideale Standort, wer die Sporthalle nutzen werde und welche Ausstattung nötig sein werde.

In vier Gruppen wurden die Ideen gesammelt. Die Diskussion an den Tischen war lebhaft und engagiert. Nach rund einer Stunde wurden die Ideen dem Plenum vorgestellt, und es zeigte sich schnell, dass die Mehrheit der Anwesenden eine Doppel- oder Dreifachturnhalle bevorzugt. «Die Volleyballer und Handballer müssen jetzt schon teilweise auswärts trainieren, weil die Dreifachturnhalle im Ebnet mit den vielen Mannschaften zu stark ausgelastet ist», argumentierte ein Votant.

Keinen Konsens gab es bezüglich Standort. Bevorzugt werden die Standorte Richtung Zwidellen und der alte Ort. Von verschiedenen Teilnehmenden stark gewünscht wurde eine gute Akustik- und Lichtanlage sowie eine Bühne für kulturelle Anlässe.

Auch ein späterer Anbau wäre denkbar

Intensiv diskutiert wurde die Frage, wie wichtig eine grosse Küche sei, da der Mittagstisch ja sowieso ins ehemalige Gebäude der Heilpädagogischen Schule verlegt werde. «Wie viele Vereine kochen heute noch selber, wie viele bestellen doch inzwischen ein Catering?», fragte eine Teilnehmerin in die Runde. Im Fazit von Tisch drei hiess es: «Falls aus finanziellen Gründen nur eine Sporthalle ohne Bühne erstellt werden kann, wünschen wir uns, dass diese so geplant wird, dass man zu einem späteren Zeitpunkt für kulturelle Anlässe anbauen kann.»

Weitere Wünsche, die geäussert wurden, sind unter anderem ein Parkhaus mit Tiefgarage, mehr Stauraum für die Vereine oder ein Schminkraum für Theaterspielende.

Die gesammelten Ideen werden nun in der Kerngruppe weiter besprochen, so Kai Saager. Gemeinderätin Susanne Gmünder Bamert bedankte sich für die rege Teilnahme. «Schule, Sport und Kultur sind wertvoll und wichtig für unsere Gemeinde. Ich hoffe, dass das Projekt weitergeführt und realisiert werden kann.» Mit dieser Aussage reagierte sie auf einzelne Wortmeldungen von Votanten, welche den Neubau aufgrund der Finanzlage der Gemeinde grundsätzlich in Frage stellten, da Frick noch weitere sanierungsbedürftige Anlagen wie das Hallenbad habe.