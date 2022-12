Frick «Ein Moment der Unbeschwertheit»: Die Fricker Kirchgemeinden führen die offene Weihnachtsfeier wieder durch In den vergangenen beiden Jahren hatte es die Pandemie verunmöglicht, nun findet die offene ökumenische Weihnachtsfeier in Frick wieder statt. Geplant sind ein feierliches Rahmenprogramm und ein festliches Abendmahl – und willkommen sind alle: Alleinstehende, Ehepaare, Familien.

Die Diakoniegruppen der römisch-katholischen Pfarrei und der reformierten Kirchgemeinde Frick führen an Heiligabend wieder eine offene Weihnachtsfeier durch. Symbolbild: Aleksandar Nakic/E+

Alleinstehende. Es ist nicht das Lieblingswort von Ute Baldinger, Katechetin bei der reformierten Kirchgemeinde in Frick. Und es ist auch nicht das richtige Wort, denn: Die Weihnachtsfeier, welche die Diakoniegruppen der römisch-katholischen Pfarrei und der reformierten Kirchgemeinde Frick jeweils an Heiligabend durchführen, richtet sich zwar auch an Alleinstehende, aber ebenso an Paare und Familien. «Eben an alle, die in der Gemeinschaft Weihnachten feiern möchten», sagt Baldinger.

In den vergangenen beiden Jahren konnte die Feier nicht durchgeführt werden. Grund war beides Mal die Pandemie. Nun aber ist wieder eine Feier geplant, an Heiligabend, dem 24. Dezember, zwischen 18.30 und 22 Uhr im Kirchgemeindesaal der reformierten Kirche am Mühlerain.

Das Menu steht, die Lieder sind ausgewählt

Die Vorbereitungen für die Weihnachtsfeier laufen derzeit, vieles ist aber schon erledigt, wie Baldinger sagt: «Das Team steht, das Menu steht und die Dekoration ist geplant.» Allzu viel verrät sie zum Menu nicht, aber immerhin so viel: «Es wird festlich.» So auch der Rahmen an der Feier: Die Weihnachtsgeschichte wird vorgelesen und es werden gemeinsam weihnachtliche Lieder gesungen.

Die ersten Anmeldungen seien bereits eingegangen, sagt Baldinger. Das Organisationsteam hat ausserdem entschieden, die Feier so oder so durchzuführen – also unabhängig davon, wie viele Personen sich dafür anmelden. Baldinger erklärt:

«Die Personen, die sich anmelden, wünschen sich eine Weihnachtsfeier in der Gemeinschaft. Sie sollen nicht enttäuscht werden.»

Die Katechetin weiss, dass die Hemmschwelle, sich anzumelden, gross sein kann, gerade beim ersten Mal. «Aber wir freuen uns über neue Gesichter ebenso wie über die Stammgäste.» Sie weiss: Ist diese erste Hemmschwelle überwunden, können tolle Begegnungen, Gespräche und sogar Freundschaften entstehen. Baldinger erlebt das auch beim ökumenischen Mittagstisch, der in Frick regelmässig stattfindet.

Verbundenheit und Gemeinschaft

Das Ziel sei, allen Menschen die Möglichkeit zu geben, Weihnachten in Gesellschaft zu feiern. Ute Baldinger erinnert daran, dass Weihnachten das Fest der Liebe und des Friedens sei. «Für mich bedeutet Weihnachten auch Verbundenheit und Gemeinschaft», sagt sie. Die ökumenische Weihnachtsfeier sei deshalb ein Ort, wo Menschen je nach Bedürfnis über ihre Sorgen sprechen oder diese für ein paar Stunden vergessen können, wo Menschen aufeinander zugehen und sich offen begegnen. Oder, wie Baldinger sagt:

«Wir hoffen, dass wir unseren Gästen einen Moment der Unbeschwertheit bescheren können.»

Das sei wohl gerade in der aktuellen Zeit besonders wichtig. Die Weihnachtsfeier steht auch Geflüchteten aller Konfessionen offen, fügt sie an.

Bis Mitte Dezember können sich Interessierte anmelden. Die Feier ist zeitlich so gelegt, dass davor oder danach der Gottesdienst besucht werden kann – wobei dazu keinerlei Verpflichtung besteht. Ausserdem bietet das Organisationsteam auch einen Fahrdienst an für Personen, die in der Mobilität eingeschränkt sind.