Frick Dieser Chorleiter ist auch ein Abenteurer: Dieter Wagner liebt die Musik, die Menschen – und Busfahrten durchs Nirgendwo Seit 20 Jahren ist der deutsche Kantor Dieter Wagner für die reformierte Kirchgemeinde in Frick tätig und hat in dieser Zeit die bekannten Projektchöre «Sing mal wieder» und «Joyfulvoices» aufgebaut. Erlebt hat er unzählige Konzerte und Aufführungen – und auch viele Abenteuer und Geschichten, die ihm für immer in Erinnerung bleiben.

Er liebt die Musik und die Menschen, die Musik machen: Kantor Dieter Wagner. Zvg

Wenn Dieter Wagner aus seinem Leben erzählt, tönt es oft nach Abenteuer. Da ist etwa die Geschichte, wie er 2013 mit einer Gruppe von über 70 Chorsängerinnen und -sängern, viele davon aus dem Fricktal, für eine Konzerttour durch das bolivianische Hochland reiste. In insgesamt vier Bussen.

Vor der Abreise hatte sich einer der Teilnehmer darum gesorgt, ob denn die sanitären Anlagen auf den Raststätten entlang der Route überhaupt für so eine grosse Reisegruppe ausgelegt wären. Vor Ort zeigte sich dann: Es gibt keine Raststätten – «und vielerorts nicht einmal eine befestigte Strasse», wie Wagner mit einem Lachen erzählt.

Jubiläumsfest mit mehreren Konzerten

Es ist eine dieser Anekdoten, die von seiner Zeit im Fricktal hängen geblieben sind. Seit 20 Jahren ist Dieter Wagner nun für das Musikprojekt an der reformierten Kirche Frick verantwortlich. Dazu gehören die beiden Projektchöre «Joyfulvoices» und «Sing mal wieder». Am Wochenende wird das Jubiläum mit mehreren Aufführungen gefeiert.

Dass er hier dereinst so einen Meilenstein feiern können würde, hätte sich Dieter Wagner damals, als er mit gerade mal 30 Jahren nach Frick kam, nicht vorstellen können. «Aber erhofft habe ich es mir wohl schon», sagt er. Denn bereits die Jobannonce schien perfekt zu ihm zu passen: «Gesucht wurde nicht ein Kirchenmusiker, sondern ein Projektleiter. Das gefiel mir.» Und seine Hoffnung erfüllte sich:

«Ich traf hier auf eine Kirchgemeinde und ganz viele Menschen, die offen und bereit waren, mal etwas Neues auszuprobieren.»

Aus anfangs nicht mal einer Handvoll Sängerinnen und Sänger wuchsen die Projektchöre – und mit ihnen die Projekte. Mit «Sing mal wieder» und den «Joyfulvoices» war Wagner nicht nur in Bolivien, sondern auch in Skandinavien, Irland, Italien, der Ukraine und in den USA. Daneben ist er als freier Sänger, Projektleiter und Dirigent bei renommierten Festivals in der ganzen Welt zu Gast.

Das nächste Abenteuer: «Aida»

Es sind die Abenteuer, die er dabei erlebt, die ihn mindestens so faszinieren wie die Musik an sich. Und: die vielen Menschen, die er kennen lernt. Wagner sieht sich nicht in erster Linie als Dirigent, sondern als Sänger, der andere zum Singen bringt. Verbunden mit einem Wunsch: Die Freude fördern – am Singen wie daran, etwas zu erreichen. Er sagt:

«Es gehört viel Motivationsarbeit und Animation dazu, um zu vermitteln, dass alle das gesteckte Ziel erreichen können – ganz egal, wie hoch es ist.»

So gehen Dieter Wagner die Ideen für die Zukunft nicht aus. Aktuell steht eine Aufführung von «Aida» im Raum, in einer Halle der Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden. Eines weiss er nach 20 Jahren in Frick: Auch «seine» Sängerinnen und Sänger werden voll motiviert dabei sein. «Sie sind ein treues Völkchen», sagt er fast schon liebevoll.

Auch dazu gibt es eine Anekdote. 2017 lud ihn das berühmte New Yorker Konzerthaus «Carnegie Hall» ein, einen Workshop zu leiten. Kurz vor dessen Beginn sprach Wagner mit den Verantwortlichen – und die erklärten ihm, dass sie gar keine öffentliche Ausschreibung hätten durchführen müssen. Über 200 Personen aus Wagners Projektchören in der Schweiz hatten sich ohne sein Wissen bereits dafür angemeldet.