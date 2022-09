«Die Leute sind ausgehungert nach Live-Erlebnissen»: So will der Circus Medrano die Leute zurück in die Manege locken

An diesem Wochenende, vom 16. bis 18. September, hat der Circus Medrano seine Zelte auf der Ebnet-Wiese in Frick aufgeschlagen. Die Macher versprechen ein Erlebnis für die ganze Familie: So heisst denn auch das 2022er-Programm «Family Time». In der ersten Nach-Corona-Saison will man wieder live und nahe bei den Menschen sein.