Frick Die Jahresrechnung schliesst mit einem Minus – Schuld sind auch Altlasten auf einem Baugrundstück Die Erfolgsrechnung 2022 der Gemeinde Frick weist einen Aufwandüberschuss in Höhe von 2178 Franken aus. Der Verlust ist auf die hohen Kosten einer Altlastensanierung eines Baugrundstücks der Einwohnergemeinde im Gebiet Lammet zurückzuführen. Ohne diese ausserordentlichen Kosten hätte ein Ertragsüberschuss von rund 350’000 Franken resultiert. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 85’000 Franken.

Die Erfolgsrechnung der Gemeinde Frick schliesst mit einem kleinen Minus. Bild: Thomas Wehrli (21.7.2022)

Besser als erwartet, aber doch nicht so gut wie möglich. So lässt sich der Jahresabschluss der Einwohnergemeinde Frick zusammenfassen. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss in Höhe von 85 000 Franken. Am Ende betrug dieser zwar nur 2178 Franken. Der Abschluss wäre aber noch viel besser ausgefallen, hätte die Gemeinde nicht viel Geld für eine Altlastensanierung ausgeben müssen.

Der Steuerabschluss verfehlte mit 16,74 Millionen Franken das Budget um 200 000 Franken beziehungsweise um rund 1,2 Prozent. Die Ergebnisse liegen insgesamt nahe bei den budgetierten Erträgen. Die Einkommens- und Vermögenssteuern beispielsweise erreichten mit 14,45 Millionen Franken das Budget um rund 80 000 Franken nicht.

Die budgetierten Kosten konnten in den meisten Bereichen eingehalten und zum Teil unterschritten werden. Eine bedeutende Überschreitung von total 333 000 Franken resultierte im Gesundheitsbereich bei den Beiträgen an die Restkostenfinanzierung für die Betreuung in Kranken- und Pflegeheimen und die ambulanten Pflegeleistungen in Höhe von 1,188 Millionen Franken.

Diese Beiträge können von der Gemeinde nicht beeinflusst werden. «Aufgrund der demografischen Entwicklung ist zudem nicht zu erwarten, dass diese Kosten in Zukunft wieder sinken werden», schreibt die Gemeinde.

1,9 Millionen Franken für Altlastensanierung

Im Rahmen der Erschliessung Lammet wurde ein Teil der früheren Abfalldeponie im Gebiet Hundsrugge auf der Parzelle 2275 saniert, indem das verunreinigte Material ausgehoben und fachgerecht entsorgt wurde. Darauf wurde die Grube mit sauberem Aushubmaterial aufgefüllt. «Die Sanierung war unumgänglich, um die Parzelle verkaufen und später für eine Wohnnutzung verwenden zu können», schreibt die Gemeinde.

Früher befand sich im Gebiet Hundsrugge eine Abfalldeponie, daher musste die Parzelle vor dem Verkauf saniert werden. Bild: Hans Christof Wagner (29. 9. 2020)

Die Parzelle wurde im Mai 2022 zum Preis von 2,5 Millionen Franken veräussert. Die Sanierungskosten in der Höhe von 1,898 Millionen Franken wurden zulasten der Jahresrechnung abgeschrieben. Zugleich wurde der Wert des benachbarten Baugrundstücks im Eigentum der Einwohnergemeinde aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse über die Altlasten berichtigt.

Insgesamt resultierte so ein Verlust von total 2,5 Millionen Franken zulasten der Jahresrechnung 2022. Die Selbstfinanzierung lag bei 2,46 Millionen Franken. Brutto wurden Investitionen über 2,68 Millionen Franken getätigt. Die Investitionseinnahmen beliefen sich auf 1,11 Millionen Franken. Insgesamt wurde damit ein Finanzierungsüberschuss von rund 896 000 Franken erzielt. Somit resultierte letztes Jahr ein geringfügiger Abbau der Verschuldung. (az)