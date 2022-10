Frick «Die Bauten sollen ein Fragezeichen hervorrufen»: Das Forschungsinstitut vereint Kunst und Wissenschaft Mit der Eröffnung des FiBL-Neubaus ist auch ein weiteres neues Element ins Leben gerufen worden: das Kunstprogramm «FiBL Arts». Drei Künstlerinnen und Künstler wurden auserkoren, um ihre Projekte rund um das Spannungsfeld Natur, Kunst und Wissenschaft zu realisieren.

FiBL-Direktor Knut Schmidtke (rechts) freut sich mit den Künstlerinnen und Künstlern über die Einweihung. Jael Rickenbacher

Zum ersten Mal in den 50 Jahren Geschichte des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) in Frick wird die Kunst in den Forschungsalltag integriert. Drei Künstlerinnen und Künstler wurden auserkoren, ihre Projekte und Werke rund um das Spannungsfeld Natur, Kunst und Wissenschaft im Rahmen des neuen Kunstprogramms «FiBL Arts» zu realisieren.

Kunst und Wissenschaft – auf den ersten Blick zwei unterschiedliche Bereiche. Doch während der Einweihung wird klar, dass es viele Überschneidungen gibt: die Kreativität, die Neugier, das Ausprobieren.

Der Künstler Lithic Alliance beschäftigt sich mit der geologischen Umwelt und wie sie mit uns Menschen interagieren kann. Für das FiBL-Projekt hat er sich die Frage gestellt: Wie sieht ein Raum aus, in dem Mensch und Tier koexistieren? Diese Überlegung hat Lithic Alliance in Form von nestartigen Gebilden aus Keramik umgesetzt. Er verwendete unter anderem Tonerde, die aus Feldern rund ums FiBL herum stammten. Er sagt:

«Die Bauten sollen ein gewisses Fragezeichen hervorrufen.»

Für sein Werk «Co» verwendete Künstler Lithic Alliance unter anderem Tonerde. Jael Rickenbacher

Die Anrichte von Bob Gramsma begrüsst sowohl Mitarbeitende als auch Besuchende des FiBL. Der Künstler wollte dem Forschungsinstitut ein Kunstwerk geben, das gleichzeitig auch eine Funktionalität ausübt. Daher auch der Name «Anrichte» – die Kunst kann auch als Tisch verwendet werden.

Ein Kunstwerk, das gewollt verwittert

Für das Projekt schloss Gramsma sich mit Bauarbeitern zusammen. Gemeinsam gruben sie ein grosses Loch neben den FiBL-Gebäuden, welches anschliessend mit Beton gefüllt wurde. In den Beton wurden zusätzlich Bioabfälle, Kuhmist, Stöcke und mehr gemischt, damit später Löcher in der Anrichte entstehen würde.

Die Anrichte von Bob Gramsma wird mit den Jahren verwittern. Jael Rickenbacher

Da der Beton direkt in die Erde gegossen wurde, bildete sich eine sogenannte Opferschicht. Sie ist eine Verbindung von Beton und Erde und führt dazu, dass das Kunstwerk mit den Jahren immer mehr verwittern wird. Seit der Installation der Anrichte vor vier Monaten hat sich schon vieles verändert. Zum Beispiel sind kleine Pflänzchen an der Oberfläche gewachsen.

Stufen, die ins Nichts führen

Das Künstlerduo Lang/Baumann ist spezialisiert auf absurde Treppen. Sie experimentieren gerne mit «unbrauchbaren» Stufen, die oft ins Nichts führen. So auch die Treppe «Beautiful Steps #19», welche die beiden im FiBL-Areal installiert haben.

Das Kunstwerk ist eine Art Kopie vom Stück einer FiBL-Treppe. Zwar führen die Stufen nirgends hin, doch sie können für Mitarbeitende zum Pausemachen verwendet werden. Hinsetzen, vielleicht eine Zigarette rauchen, einen Snack essen. Das war die Vision des Künstlerduos.

Die «Beautiful Steps #19» führen ins Nirgendwo. Jael Rickenbacher

Die verkürzte Treppe hatte bei den FiBL-Angestellten schon für Verwirrung gesorgt. Eine Mitarbeiterin sagt mit einem Lachen:

«In meiner Forschungsgruppe haben wir erst letztens bemerkt, dass die Treppe kein Baufehler ist.»

Die drei Kunstwerke bringen neues Leben ins Areal, was von den Mitarbeitenden sehr geschätzt wird. Alle drei Projekte regen zum Diskutieren an und haben mehrere Funktionalitäten: So wurde zum Beispiel die Anrichte schon als DJ-Pult und Tanzfläche an einem Fest genutzt.