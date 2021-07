Was tun mit 2000 Quadratmeter Dachfläche? Diese Frage stellte sich der Tennisclub Frick. Und fand die Antwort: Vermieten an die AEW Energie AG. Die hat auf dem Dach der neuen Dreifachhalle am Juraweg eine Fotovoltaikanlage installiert und jetzt in Betrieb genommen. Was sie an Strom produziert, wird auch in Frick verbraucht.