Frick «Der kleine Prinz» in musikalischen Bildern erzählt: Die Musikgesellschaft Frick beschreitet neue Wege Schauspieler Kaspar Lüscher erzählte am Wochenende in der Mehrzweckhalle 58 die Geschichte des kleinen Prinzen. Die Musikgesellschaft Frick untermalte die Erzählung mit kunstvollen Klängen.

Im kommenden Jahr feiert die Musikgesellschaft Frick das 150-Jahr-Jubiläum. Die Musikantinnen und Musikanten feiern das Jubiläum bereits in diesem Jahr mit musikalischen Darbietungen, die über den Rahmen von Konzerten hinausgehen. Mit der Aufführung des musikalischen Märchens «Der kleine Prinz», unter der Leitung des Dirigenten Jochen Weiss, beschreitet die Musikgesellschaft Frick neue Wege. Sie verbindet Erzählkunst mit Musik.

Die Musikgesellschaft Frick vor der Aufführung. In der Mitte der Erzähler Kaspar Lüscher, links von ihm Präsidentin Evelyne Ingold und rechts der Dirigent Jochen Weiss. Bild: Cornelia Thürlemann

Eingeladen hat sie den Schauspieler und Erzähler Kaspar Lüscher aus Gipf-Oberfrick. Lüscher erzählt eindrücklich, klar, lebendig. Das Bühnenbild wird in wechselnde Farben getaucht. Über dem Publikum funkelt ein Sternenmeer. Die Musik ist tänzerisch und leicht. Ein Glockenspiel ist zu hören, Kesselpauken, Querflöten, Klarinetten und verschiedene Bläser.

Erzählung und Musik verweben sich. Die Musikanten begleiten den kleinen Prinzen auf seiner Reise und akzentuieren seine Erlebnisse. Die MG Frick spielt in Harmoniebesetzung, verstärkt durch die Bläsergruppe, eine Gruppe von Menschen, die erst als Erwachsene ein Blasinstrument gelernt haben, aber inzwischen so gut spielen, dass sie bei den Konzerten der MG Frick mitwirken können.

Zum Wesentlichen hinführen

Auch die Erzählung «Der kleine Prinz» von Antoine de Saint-Exupéry feiert Geburtstag. 1943, vor achtzig Jahren, erschien die Erzählung als kleiner illustrierter Band in New York. Exupéry konnte nicht ahnen, welch grosse Wirkung seine kurze Erzählung haben würde. Heute gehört sie zu den am meisten gelesenen Büchern der Welt. Es ist ein kleiner Band, der von Freundschaft und der Sorge füreinander erzählt, aber auch von den Irrwegen der Menschen.

Vieles an der Geschichte ist rätselhaft, allegorisch und entzieht sich einer klaren Deutung. Nach einer Bruchlandung in der Wüste begegnet der Pilot einer kleinen Figur, dem kleinen Prinzen. Dieser fragt den Piloten, ob er ihm ein Schaf zeichnen könne. Doch die Schafe entsprechen nicht der Vorstellung des kleinen Prinzen. Als Lösung malt der Pilot schliesslich eine Kiste mit Luftlöchern; in der sich das Schaf befindet.

Die Wirklichkeit lässt sich also nicht leicht abbilden. Der Fuchs, ein Freund des Prinzen, bringt es auf den Punkt: «Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.»

Die Sprache der Tiere

Der kleine Prinz erzählt dem Piloten von seiner Begegnung mit Menschen, Tieren und Pflanzen. Tiere und Pflanzen – und nicht die Menschen – sind es, die den kleinen Prinzen auf das Wichtige im Leben hinweisen. Die Menschen, ob Säufer, König oder Buchhalter, sind auf Irrwegen. Nicht so der Fuchs oder die Schlange, die beide sprechen können. Sie gehen den Weg der Freundschaft.

Am Ende der Erzählung verschwindet der kleine Prinz im All. So, wie die kunstvoll gespielte Musik der Musikgesellschaft verklingt, verhallt, und Kaspar Lüscher die Erzählung beendet. Man weiss nicht, ob der kleine Prinz je auf seinem Planeten ankommt, ob er seine Blume je wiedersieht. Man kann nur annehmen, hoffen, wünschen.

Der Pilot weiss auch nicht mit Bestimmtheit, ob es den kleinen Prinzen je gegeben hat, denn am Schluss sind seine Spuren im Sand verschwunden. Vielleicht war die Begegnung auch nur ein Traum, entstanden in der Hitze und im Überlebenskampf in der Wüste.

Der Musikgesellschaft Frick ist eine sehr eindrückliche Jubiläumsveranstaltung gelungen an der, wie Präsidentin Evelyne Ingold am Schluss aufzeigte, eine Vielzahl von sehr engagierten Mitgliedern mitwirkte. Was sie miteinander verbindet, ist die Freude an der Musik – und diese lässt sie auch neue Wege ausprobieren.