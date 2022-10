Frick Der Dino kommt auf die Flasche: Gemeinde und Forschungsinstitut für biologischen Landbau präsentieren ihren Saurier-Wein Nicht viele Dörfer dürfen behaupten, dass sie einen eigenen Gemeindewein haben. Der Fricker Gemeinderat und das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (Fibl) präsentieren mit Stolz ihren gemeinsam konzipierten Wein und erzählen, was daran so speziell ist.

Fibl-Direktor Knut Schmidke, Sauriermuseum-Leiterin Andrea Oettl und Gemeindeammann Daniel Suter stossen auf den Fricker Gemeindewein an. Jael Rickenbacher

Im Weinkeller des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (Fibl) ist die Stimmung locker und lustig. Die Degustation des neuen Fricker Gemeindeweins fühlt sich an wie eine Runde unter alten Freunden – was die Gemeinde Frick und das Fibl tatsächlich schon sind.

Seit 25 Jahren hat das Fibl seinen Hauptsitz in Frick. Der Fricker Gemeindeammann Daniel Suter beschreibt die Beziehung als «eine Symbiose, einfach eine super Zusammenarbeit». Fibl-Direktor Knut Schmidke stimmt dieser Ansicht zu. Er sagt:

«Es war uns eine grosse Ehre, mit der Gemeinde Frick zusammen diesen Wein konzipieren zu dürfen.»

Kellermeister Andreas Tuchschmid schenkt den Fricker Wein aus. Jael Rickenbacher

Fibl-Expertise sorgt für Nachhaltigkeit

Neben dem guten Aroma kann man am Fricker Gemeindewein auch seine Nachhaltigkeit geniessen. Davon kann Kellermeister Andreas Tuchschmid viel berichten. Er ist auf den Rebbergen neben den Fibl-Gebäuden sowie im Weinkeller tätig und erzählt den Gästen, wie dieser Wein zu Stande gekommen ist. Tuchschmid erklärt:

«Der Gemeindewein ist der ökologischste Wein von Fibl. Wir haben neue, resistente Sorten angebaut und diese miteinander vermischt.»

Die Trauben dieses Bioweins benötigen nur minimalen Pflanzenschutz und keinen Kupfereinsatz im Rebberg. Trotzdem sind die Reben äusserst resistent, was ein grosser Vorteil ist in Jahren wie 2021, wo der starke Niederschlag im Sommer teilweise zu fast 60 Prozent Ernteausfällen führte.

Einstimmig die Kombination auserkoren

Die Kombinationen aus den verschiedenen Sorten wurden degustiert und die beste ausgewählt. Das Fibl-Team und der Gemeinderat von Frick habe sich einstimmig und recht schnell für dieses Rezept entschieden. Daniel Suter sagt:

«Der Gemeinderat ist nicht immer derselben Meinung – aber beim Wein haben wir denselben Geschmack.»

Dies ist das Etikett des Fricker Gemeindeweins. Jael Rickenbacher

Auch die Etikette sei unisono ausgewählt worden. Der Dino – ein Plateosaurier – stehe nicht nur für Frick selbst, sondern er sei auch ein Symbol für die Vergangenheit, sagt Tuchschmied: «Die Böden, in denen hier in Frick die Knochen der Saurier gefunden werden, bringen auch unsere Weintrauben hervor.»

An der Degustation anwesend ist auch Andrea Oettl, die Museumsleiterin des Sauriermuseums in Frick ist. Laut Oettl gebe es bereits einige Saurierweine, jedoch keinen so edlen. Sie sagt:

«Im Museum können die Kinder Saurierblut – Himbeersirup – trinken. Jetzt können dies auch die Erwachsenen.»

Der Weisswein würde dann die Sauriertränen darstellen, fügt Oettl mit einem Lachen an. Nun ist es an der Zeit, den Tropfen auszuprobieren. Zum weissen Gemeindewein fallen die Worte «süsslich, leicht, frisch, trockener Abgang». Der Rote wird als «guter Essensbegleiter, angenehm im Gaumen» beschrieben.

Der Fricker Biowein wird an offiziellen Anlässen der Gemeinde sowie an runden Geburtstagen höheren Alters ausgeschenkt. Er ist bei der Gemeindeverwaltung, dem Fricker Sauriermuseum und im Restaurant Rebstock erhältlich.