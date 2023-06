Asylpolitik Gallati weibelt für Asylcontainer von Baume-Schneider – doch die Aargauer in Bern sind skeptisch

Der Ständerat will kein Geld für Asylcontainer sprechen. Die Sozialdirektorenkonferenz kritisiert diesen Entscheid. Landammann Jean-Pierre Gallati teilt die Kritik. Hat der Bund zu wenig Plätze, müssten nämlich die Kantone einspringen. Am Dienstag kommt das Geschäft zum zweiten Mal in den Ständerat.