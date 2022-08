Frick Filmgenuss unter freiem Himmel: Das Open-Air-Feeling kehrt nach Frick zurück Zum 31. Mal führen Philipp Weiss und Martina Welti von Fricks Monti das Open-Air-Cinema durch – mit dabei ist auch der Film «Monsieur Claude und sein grosses Fest». Der läuft sogar dreimal. Bereits über 600 Tickets sind verkauft.

«Monsieur Claude und sein grosses Fest» ist einer der Highlights im Openair Cinema Frick zvg

Was für Aussichten: Ab kommendem Mittwoch erscheinen auf dem Parkplatz von Fricks Monti wieder Schlösser, Dinos, Piloten und andere kleine und grossen Helden. Denn bereits zum 31. Mal führen Philipp Weiss und Martina Welti ihr Coop Open-Air-Cinema durch. «Wir sind bereit», sagt Weiss und freut sich auf 19 «hoffentlich wetter- und stimmungsmässig tolle Abende.»

Am Konzept haben die beiden Betreiber von Fricks Monti nichts geändert. Weshalb auch – das Konzept hat sich in den letzten Jahren bestens bewährt. Diesmal seien weniger Arthaus-Juwelen im Programm, dafür mehr Komödien und Heldenfilme, sagt Weiss «Das passt», ist er sicher, denn: «Das Publikum liebt Komödien.

«Minions 2» flimmert zweimal über die Leinwand

Das gehört zum Open-air-Feeling einfach dazu.» Dass das Filmangebot in diesem Jahr breit und gut ist, zeigt, dass Weiss nur zwei Filme mehrmals zeigt: «Minions 2» flimmert zweimal über die Leinwand, «Monsieur Claude und sein grosses Fest» sogar dreimal. «Der Film unterhält einfach prächtig», sagt Weiss. Er ist überzeugt:

«Genau das Richtige für einen gelungenen Kinoabend.»

Die Handlung dreht sich um den 40. Hochzeitstag von Monsieur Claude und seiner Frau. Er verspricht ein romantisches Abendessen à la française und ahnt nicht, dass die vier Töchter still und heimlich «sein persönliches Armageddon planen», wie es im Filmbeschrieb heisst. Nämlich eine XXL-Familienfeier mit allen Schwiegereltern aus der ganzen Welt, bei der Claude und Marie ihr Eheversprechen erneuern sollen. Da sind die Probleme und Zwischenfälle programmiert.

Weiss selber freut sich besonders auf «Gugelhupfgeschwader». Es ist die bereits achte Verfilmung der Eberhofer-Krimi-Saga von Rita Falk und mischt auch diesmal turbulente Action mit niederbayerischer Gemütlichkeit zusammen.

Filmperlen und Locarno entdeckt

Wie jedes Jahr besuchten Philipp Weiss und Martina Weiss auch in diesem Jahr das Locarno Film Festival. Auch diesmal fanden sie unter den Filmen «einige Filmperlen». Für Weiss war «Der Gesang der Flusskrebse» die Entdeckung in Locarno; in Frick läuft der Film am 4. September.

Beibehalten haben Weiss und Welti in diesem Jahr auch den späten Start des Open-Air-Cinemas. Startete das Open-Air-Spektakel früher immer im Juli, hatten es Weiss und Welti im letzten Jahr wegen Corona in den August verschoben. «Das gab uns mehr Planungssicherheit», sagt Weiss. Für dieses Jahr haben sie den späten Termin beibehalten. «Das hat den Vorteil, dass wir die Vorführungen bereits um 20.30 Uhr starten können und der Filmabend so nicht bis tief in die Nacht dauert», sagt Weiss.

Die Verlegung in den August hat sich bewährt

Im letzten Jahr hat sich laut Weiss die Verlegung in den August bewährt. Damit rechnet er auch in diesem Jahr – und die Vorverkaufszahlen geben ihm recht. Bereits über 600 Tickets sind verkauft. «Das ist im Vergleich zu anderen Jahren ein sehr guter Wert», freut sich Weiss.

Spitzenreiter bei den Reservationen ist Monsieur Claude, gefolgt von Jurassic World und Minions 2. Weiss jedenfalls freut sich riesig auf die 31. Ausgabe des Open-Air-Cinemas. «Ich freue mich auf viele lustige Szenen in den Filmen und eine gute Stimmung.» Weiss weiss: «Im Open-Air-Cinema sind die Emotionen nochmals stärker als im Kinosaal.» In diesem Sinne: Film ab, Emotionen an – bei hoffentlich gutem Wetter.