Frick Das lange erwartete Grossprojekt nimmt Gestalt an – so wird die Überbauung Blaie mit 128 Wohnungen aussehen Für die Entwicklung von Frick ist das Areal Blaie wegweisend: Unmittelbar beim Bahnhof entstehen hier in den nächsten Jahren 128 Wohnungen sowie mehrere Gewerberäume. Das Projekt, an dem über sechs Jahre gearbeitet wurde, überzeugt optisch – und wird über eine der leistungsstärksten Solaranlagen im Fricktal verfügen.

So wird die Überbauung Blaie in Frick aussehen. zvg

Es ist ein Schlüsselgebiet in der Entwicklung von Frick: das 2,6 Hektaren grosse Areal Blaie, nur rund 100 Meter vom Bahnhof in Frick entfernt. Hier sollen in den nächsten Jahren 128 Wohnungen sowie Räume für das Gewerbe entstehen. Noch diese Woche wird die JKB Immobilien AG, die das Areal vor rund acht Jahren gekauft hat, das Baugesuch einreichen.

Damit kommt die geplante Grossüberbauung in die entscheidende Projektphase – nach über sechs Jahren Planung. Dass es so lange gedauert hat, hat viele Gründe. Einer ist die anspruchsvolle Topografie sowie die Lage nahe der Bahnlinie, die ein Lärmschutzkonzept notwendig machte.

Ein zweiter ist die Grösse der Überbauung, ein dritter die verkehrstechnische Erschliessung, ein vierter der Grundwasserstrom unter dem Gelände und ein fünfter die Gestaltungsplanpflicht, die für die Überbauung gilt.

Die Erarbeitung des Gestaltungsplanes sei am Anfang schwierig gewesen, blickt Daniel John zurück. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung der planenden Bäumlin + John AG und zu einem Drittel an der JKB Immobilien AG beteiligt. John sagt aber auch:

«Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde war aber am Schluss sehr gut.»

Die lange Planungszeit scheint sich aber gelohnt zu haben, denn das am Dienstag präsentierte Projekt überzeugt optisch, passt sich in die Landschaft ein und hat auch die Herausforderungen wie den Lärmschutz überzeugend gelöst.

2,5- bis 5,5-Zimmer-Wohnungen sind geplant

Insgesamt sind auf dem Areal 128 2,5- bis 5,5-Zimmer-Wohnungen in acht Mehrfamilienhäusern sowie in einem kombinierten Gewerbewohnhaus geplant. Während die drei Mehrfamilienhäuser entlang der Schulstrasse dichter gebaut werden, sind die Wohnungen in den fünf Häusern entlang des Bruggbachs luftiger.

So wird die Fassade entlang des Bruggbachs aussehen. zvg

Das wird sich auch auf die Preise auswirken: Die Wohnungen in den Häusern entlang des Bachs werden teurer sein. Gleich ist bei allen Gebäuden, dass sie über vier Wohngeschosse sowie ein Attikageschoss verfügen. Erschlossen werden sämtliche reine Wohngebäude über den grossen Innenhof zwischen den Häusern am Bach und jenen entlang der Schulstrasse.

Über die Preise für die Wohnungen kann John noch nichts sagen – auch, weil noch offen ist, wie viele der Wohnungen Eigentums- und wie viele Mietwohnungen werden. «Es ist noch jede Variante möglich», sagt John und meint damit, dass alles Eigentums- oder alles Mietwohnungen werden können. «Wahrscheinlich ist aber ein Mix aus beidem.»

Offen ist es auch deshalb, weil sich die JKB Immobilien AG derzeit überlegt, ob sie die ganze Überbauung in ihrem Besitz behalten will.

Unterschiedliche Terrainhöhen

Speziell an der Überbauung sind auch die verschiedenen Terrains, die bebaut werden. Während das Gebäude, das auch Gewerberäume bietet, auf der gleichen Terrainhöhe wie die nebenan liegende Postautogarage zu stehen kommt, liegen die drei Häuser entlang der Schulstrasse bereits etwas tiefer und die fünf Häuser am Bach entlang sogar sechs Meter tiefer als die Schulstrasse. In den allerersten Planungen war noch vorgesehen, das Terrain, das bis Anfang der 2000er-Jahre als Abbaugebiet gedient hatte, aufzufüllen.

Das Gebäude neben der Postautogarage wird sowohl für das Gewerbe wie fürs Wohnen genutzt. zvg

Für die Wärmeerzeugung will die JKB Immobilien AG das Grundwasser nutzen. Beheizt werden sollen mit der geplanten Anlage nicht nur die neue Überbauung, sondern auch die Gewerbeliegenschaften an der Dammstrasse, die heute mit Öl geheizt werden. Allenfalls könne man auch weitere Interessenten aus der Umgebung an die Anlage anschliessen, sagt John und nennt als Beispiel die Schule im Ebnet.

Wie stark der Grundwasserstrom ist, werden die Messungen zeigen. Reicht er nicht aus, kann sich John für die Deckung der Spitzen eine Pelletanlage vorstellen.

Leistungsstarke Solaranlage auf den Dächern

Weitgehend autark wird die Siedlung in Sachen Strom sein, denn auf allen Dächern sind Solaranlagen geplant. Mit einer Leistung von 500 Kilowatt wird sie zu den grössten im Fricktal gehören.

Unter der ganzen Überbauung wird eine riesige Tiefgarage mit insgesamt 367 Parkplätzen gebaut. Allerdings können die Wohn- und Gewerbemieter der neuen Überbauung nur rund 240 davon nutzen – die restlichen sind für die Mieter der Gewerbeliegenschaften an der Dammstrasse reserviert.

Pro Wohnung darf nur ein Parkplatz fest vermietet werden

Die Parkplatzfrage war auch einer der Knackpunkte. Denn im Gestaltungsplan ist festgelegt, dass pro Wohnung nur ein Parkplatz verkauft oder vermietet werden darf. Dies auch mit dem Hinweis auf die gute ÖV-Anbindung. John weiss aber aus seiner langjährigen Bauerfahrung:

«Pro Wohnung werden heute zwischen 1,3 und 1,5 Parkplätze nachgefragt.»

Lösen will die JKB Immobilien AG diese Diskrepanz mit einem ausgeklügelten Parkplatzbewirtschaftungssystem, ähnlich wie man es heute in den Parkhäusern findet. So können einzelne Parkplätze, die das Gewerbe beispielsweise über Nacht nicht benötigt, stunden- oder auch tageweise gemietet werden.

Vorgesehen sind auch ein Carsharing-System und genügend Ladestellen für Elektroautos. John weiss:

«Der Bedarf an Ladestationen ist stark angestiegen. Wir sehen heute bei all unseren Neubauten Ladestationen vor.»

Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt über den Blaieweg, der dazu auch noch von 5 auf 6 Meter verbreitert wird. Wegfahren kann man auf beide Seiten, also in Richtung Schulstrasse und in Richtung Dammstrasse.

So sieht das Areal aus der Vogelperspektive aus. Paul Gürtler

Die Gewerbeflächen im kombinierten Wohngewerbegebäude sind zwischen 60 und 370 Quadratmeter gross und sollen vor allem als Büros genutzt werden. Insgesamt rechnet die JKB Immobilien AG mit Baukosten ohne Land von 55 Millionen Franken.

Baubeginn frühestens Anfang 2023

Daniel John hofft, dass das Baugesuch bis im Sommer bewilligt ist. Dies könnte durchaus realistisch sein, denn durch das Mitwirkungsverfahren und den Gestaltungsplan sind viele Hürden auf dem Weg zur Baubewilligung schon genommen.

Der Baustart könnte so Anfang 2023 erfolgen. John rechnet mit einer Bauzeit von zwei bis drei Jahren, je nachdem, ob die Überbauung in einer oder in mehreren Etappen realisiert wird.