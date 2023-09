Frick Das Kulturlokal «Meck» feiert 25-jähriges Bestehen – zuvor mussten die Betreiber mit dem Feld vorliebnehmen 1986 formierte sich die Kulturvereinigung «Urschrei» in Frick. Zunächst organisierte sie ein jährliches Open Air. Dann fand sie in einer 200 Jahre alten Scheune 1998 ein neues Zuhause – dem «Meck». Vieles hat sich im Vierteljahrhundert seither beim «Urschrei» geändert. Etwas aber ist geblieben.

Daniel Binkert erinnert sich noch gut. An die Szenen, als der Zigarettenqualm zum Schneiden dick durch die Küche waberte und Dutzende Kulturhungrige stundenlang diskutieren, welche Bands denn da am Konzert auftreten sollen. 1986 fanden sie sich zusammen, um in der Freiluftarena Guul in Frick ein Open Air auf die Beine zu stellen. «Es gab ja damals kaum Open Airs in der Schweiz», sagt Binkert, der zu den Gründungsmitgliedern der sich formierenden Kulturvereinigung «Urschrei» zählte.

«Wir hatten damals nicht mal einen Zaun um das Gelände», so Binkert. Trotzdem habe es mit der Bezahlung immer geklappt, die Besuchenden fanden auch so den Weg zur Kasse. Bis zu 5000 lockte das jährlich stattfindende Open Air aufs Gelände. Daneben veranstaltete «Urschrei» in kleineren Lokalitäten kulturelle Veranstaltungen.

In Basel und Zürich vergebens gesucht

Doch die Situation, ohne festen Standort zu sein, war auf Dauer nicht befriedigend. Und so bezog der Kulturverein 1998 mit dem «Meck» sein neues Zuhause. Hierfür baute das «Urschrei»-Gründungsmitglied Martin Erb mit seinen Freunden in Fronarbeit seinen über 200 Jahre alten Hof um.

In den letzten 25 Jahren wurde bereits das eine oder andere wilde Fest im «Meck» gefeiert. Bild: zvg

So wurde aus der Tenne ein grosser Veranstaltungsraum mit Küche. Auf dem ehemaligen Heuboden entstanden eine Bar und ein Café. Im zweiten Obergeschoss wurde ein Saal mit Garderobe und Dusche eingerichtet. Zudem steht ein pittoresker, in die Natur eingebetteter Aussenbereich zur Verfügung. «Wir bekommen ab und an von Künstlerinnen und Künstlern zu hören, dass sie in Basel oder Zürich nichts Vergleichbares kennen», so Binkert.

Der Name des Hauses «Meck» lehnte sich einer Wortspielerei an. Der Name der Liegenschaft, die in der Geissgasse steht, erinnert an das «Meckern» der Ziege. Zum anderen versteht man das Kulturzentrum als ein «Mekka» der Kultur in der Region. «Über den Namen haben etwa 12 Leute drei oder vier Monate lang diskutiert, bis er feststand», sagt Binkert und schmunzelt.

AG sicherte kulturellen Zweck der Liegenschaft

In diesem Jahr feiert das «Meck» sein 25-Jahr-Jubiläum. Vom 15. bis 17. September steigt das Fest mit verschiedenen Veranstaltungen. Einiges hat sich seit der Eröffnung 1998 geändert. So ist das kulturelle Angebot breiter, sind die Strukturen professioneller geworden.

Sorgen für den Kulturbetrieb im «Meck»: Anja Zanella, Bernhard Stöckli, Daniel Binkert, Cornelia Brennwald und Margot Reimann (von links). Bild: Dennis Kalt

So wurde unter anderem ein Vorstand gewählt, ein Sekretariat geschaffen und eine Buchhaltung eingesetzt. Im Mai 2021 wurde die Meck AG gegründet. «Dies mit dem Zweck, die Nutzung der Liegenschaft für kulturelle Anlässe sicherzustellen», sagt Bernhard Stöckli vom «Meck»-Vorstand.

Über all die Jahr geblieben ist hingegen die Nahbarkeit. Etwa durch die Möglichkeit für Besuchende, mit Künstlerinnen und Künstlern direkt ins Gespräch zu kommen. Und geblieben ist, dass das «Meck» gerne Kunst- und Kulturschaffenden etwa aus Südamerika, Asien und Afrika eine Plattform gibt. Für Binkert ein kultureller Beitrag für ein kosmopolitisches Ideal: Wie Reisen in die Ferne oder exotisches Essen könne auch die Musik und Kunst aus anderen Regionen zur Öffnung und zum Interesse gegenüber dem Fremden beitragen.