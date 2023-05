Frick «Das geht nicht über Youtube»: An der Tischmesse treten Unternehmen mit potenziellen Lehrlingen persönlich in Kontakt Am Freitag und am Samstag fand in Frick die Tischmesse «Schule trifft Wirtschaft» statt. 33 Gewerbebetriebe stellten insgesamt rund 50 Berufe vor.

Patrick Uebelmann (rechts aussen) an der Tischmesse mit Mitarbeitern verschiedener Gartenbaubetriebe. Bild: Horatio Gollin

Mit der Tischmesse «Schule trifft Wirtschaft» sorgt die Gewerberegion Frick-Laufenburg dafür, dass die Gewerbebetriebe des Bezirks ihre Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen und Schülern sich unkompliziert informieren können. Bei der vierten Tischmesse «Schule trifft Wirtschaft» stellten am 12. und 13. Mai 33 Gewerbebetriebe rund 50 Berufe in der Dreifachturnhalle der Schulanlage Ebnet in Frick vor.

Die zweitägige Tischmesse finde immer im jährlichen Wechsel mit der Berufsschau Etzgen statt, erklärte Patrick Uebelmann vom Organisationskomitee der Gewerberegion Frick-Laufenburg. Die Gewerbebetriebe kommen aus dem ganzen Bezirk. «Grundsätzlich ist die Bereitschaft da, sich auf der Tischmesse zu präsentieren, vom Handwerk etwas mehr als vom Dienstleistungssektor», sagt Uebelmann.

Einen besseren Einblick in die Firmen

Die Tischmesse findet gezielt für die Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Klassen des ganzen Bezirks statt, die auf Ausbildungssuche sind. Der Vorteil der Tischmesse sei, dass Eltern und Schülerinnen und Schüler einen besseren Einblick in die Firmen bekommen und die dort arbeitenden Menschen kennen lernen. «Der persönliche Kontakt ist wichtig. Das geht nicht über Youtube», meint Uebelmann.

Lea Hüsler vom Architekturbüro Bäumlin + John AG wirbt für den Beruf des Bauzeichners Architektur. Das Unternehmen ist mit der Veranstaltung sehr zufrieden. «Es ist eine unverbindliche Kontaktaufnahme», so Hüsler. Anhand von typischen Planzeichnungen sowie einem Modell, Videos und Computersimulationen wird die vierjährige Ausbildung vorgestellt.

Die Tischmesse richtet sich vor allem an die Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Klassen. Bild: Horatio Gollin

Zum ersten Mal ist die Migros auf der Tischmesse vertreten. Nicht alle Schüler interessieren sich für eine Ausbildung im Detailhandel. «Viele junge Leute haben eine Affinität zu IT oder Online-Mediengestaltung», so Manuel Melichar. Er und Serdar Cira konnten aber auch gute Gespräche führen. «Viele Schüler sind sehr interessiert. Sie fragen, wie man sich bewerben kann, ob man auch schnuppern kann, was die Benefits sind», sagt Cira.

Die 15-jährige Arzana aus Frick hat als Neuntklässlerin schon einen Ausbildungsplatz, aber trotzdem hat sie gerne einen Blick in die Messe geworfen. «Es ist sehr abwechslungsreich und man bekommt einen guten Eindruck.» Der Achtklässler Joshua ist mit seinen Eltern aus Herznach gekommen. «Ich finde es gut, dass Lehrlinge erzählen, wie sie es erleben. Es ist unkompliziert», meint der Vater und der 13-jährige Joshua ergänzt: «Ich finde es gut, dass man schauen und ausprobieren kann.»