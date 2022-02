Frick Bypass gelegt: Ab 21. Februar geht’s per Auto nur noch über ein Provisorium mit Ampel ins Quartier Mit dem Beginn der Sanierung der Zwidellen muss der motorisierte Verkehr ausweichen. Hierfür wird die kürzlich fertiggestellte Langsamverkehrsverbindung zweckentfremdet. Diese soll in rund einem Jahr ausschliesslich Fussgängern oder Radfahrern zur Verfügung stehen – und Vorteile für die Geschäfte im Fricker Zentrum bringen.

Der neue Fuss- und Veloweg zwischen dem Quartier Zwidellen und dem Blaieweg ist fertiggestellt, dient aber zunächst dem motorisierten Verkehr. Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

Die provisorische Zufahrt in die Zwidellen ist seit letzter Woche in Betrieb. Eine Lichtsignalanlage wird dort den Verkehrsfluss regeln. Dies, weil das Provisorium zwischen den Zwidellen und dem Blaieweg nur einspurig befahrbar ist.

Einen Bypass in die Zwidellen braucht es, weil die Quartiersstrasse von der Hauptstrasse aus in Richtung Blaieweg saniert wird. Damit wird den Anwohnerinnen und Anwohnern, deren Liegenschaft sich hinter dem Baufeld befindet, die Zufahrt über die Hauptstrasse abgeschnitten. Starten sollen die Sanierungsarbeiten nach dem Gemeindehaus und der Feihalterbachbrücke am 21. Februar.

Zufahrt zur Baustelle ist beidseitig möglich

Ab voraussichtlich Mai wandert dann die Baustelle etappenweise in Abschnitten von 100 bis 150 Meter weiter. Gemeindeschreiber Michael Widmer sagt:

«Die Zufahrt ist dann immer von beiden Seiten bis zur Baustelle möglich.»

Bis voraussichtlich Ende 2022 soll die Quartierstrasse durchsaniert sein. Mit dem Verschwinden der Baustelle in den Zwidellen wird die provisorische Zufahrt für den motorisierten Verkehr obsolet. Komplett abgerissen wird die einspurige Zufahrt aber nicht. Zurückgebaut wird lediglich ein rund ein Meter breiter Steifen.

Denn so soll die provisorische Zufahrt neu ausschliesslich als Langsamverkehrsverbindung für Fussgänger und Velofahrer zwischen dem Blaieweg und dem Ende des Quartiers Zwidellen dienen. «In der Zwidellen wird weiterhin kein Durchgangsverkehr herrschen. Zudem wird dort neu Tempo 30 gelten», sagt Widmer und fügt an:

«Damit rückt das Fricker Zentrum mit dem umfangreichen Einkaufs- und Dienstleistungsangebot für Fussgänger und Radfahrer näher an Gipf-Oberfrick.»

Eine Ampelanlage regelt den Verkehr auf der provisorischen Zufahrt. Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

Gleiches gelte für die Schulanlagen im Ebnet und die dahinter liegenden Quartiere. Insgesamt, so Widmer, würde so eine direkte, kurze und sichere Verbindung für den Langsamverkehr geschaffen. Zudem entstünde im hinteren Teil ein schöner Flanierweg- und Spazierweg entlang des Bachs.

Doch bis es so weit ist, wird eben noch die Langsamverkehrsverbindung für den motorisierten Verkehr zweckentfremdet. Die Bauleitung habe zusammen mit der Bauverwaltung und der Bauunternehmung die Steuerung der Lichtsignalanlage geplant, sodass auf dem Blaieweg kein Rückstau entsteht, so Widmer. «Der Praxistest Ende Februar wird zeigen, ob sich dies bewährt», sagt er. Allfällige Feinjustierungen könnte man jedoch schnell umsetzen.

Schulleitung wird über Wegführungen informiert

Für Anwohnerinnen und Anwohner, die aufgrund des Baufelds nicht mehr zu ihrer Liegenschaft zufahren können, stellt die Gemeinde Parkkarten bereit. Derzeit, so Widmer, wurden nur wenige Parkkarten bezogen. Auch, weil man bemüht sei, die Zufahrt zu den privaten Häusern «wenn immer möglich» von der einen oder anderen Seite her sicherzustellen. In jedem Fall wird der Zugang zu Fuss – eingeschränkt – möglich sein.

Aufgrund der Baustelle ist für Fussgänger und Radfahrer ein Steg über den Feihalterbach und ein Durchgang bei der Schule eingerichtet. «Die Bauverwaltung steht dazu in engem Kontakt mit den Schulleitungen und informiert diese jeweils rechtzeitig im Voraus über Wegführungen», sagt Widmer.