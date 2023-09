Frick Blues Caravan fegt über die Bühne: 30. Fricktaler Blues Festival ist eröffnet Funky Gitarrensound und fetzige Balladen: Das 30. Fricktaler Blues Festival begeisterte am Mittwochabend mit hochkarätigen Acts. Ally Venable, Will Jacobs und Ashley Sherlock gaben im Fricks Monti Gas – ebenso das Publikum.

Mit drei Gitarren, drei Stimmen, einem Bass und einem Schlagzeug fegte der Blues Caravan am Mittwochabend durchs Fricks Monti. Wo sonst Filme gezeigt werden, hielten die texanische Bluesrockerin Ally Venable, Will Jacobs aus Chicago und der Brite Ashley Sherlock Hof. Begleitet wurden sie von Roger Innis am Bass und von Denis Palatin am Schlagzeug.

Powerfrau Ally Venable brachte das Monti zum Kochen. Bild: Peter Schütz

Die beiden agierten im Hintergrund, manchmal stoisch, aber wehe, wenn sie losgelassen: Innis und Palatin hielten den Laden zusammen wie Kitt mehrere Werkteile und zeigten vor allem in den solistischen Einlagen ihre herausragenden Qualitäten. Vorne am Bühnenrand gingen die drei Hauptakteure des Abends konsequent ihrem Auftrag nach, das Publikum mit erdigem Blues und dessen rockigen Ablegern zu begeistern. Was, gemessen am Applaus, offenbar prima funktionierte.

Zwei runde Geburtstage zum Feiern

Der Brite Ashley Sherlock am Mikrofon. Bild: Peter Schütz

Und zu feiern gab es auch noch zwei runde Geburtstage: Sowohl das Fricktaler Bluesfestival als auch die deutsche Plattenfirma Ruf Records, die den Blues Caravan zog, gibt es seit 30 Jahren. Label-Gründer Thomas Ruf liess es sich nicht nehmen, seine Schützlinge nach Frick zu begleiten. «Mit dem Blues Caravan gehe ich immer selber auf Tour», verriet er. Sein «Nachwuchsförderprogramm», wie er den Blues Caravan nannte, ist seit 18 Jahren auf Achse.

In Fricks Monti gastierten Ruf & Co. bereits zum 10. Mal – auch ein kleines Jubiläum. Aber warum Frick? «Wir lieben Frick», so Thomas Ruf. Nur schade, dass das Hotel, wo er und seine Crew übernachteten, nicht mehr da sei. Weshalb sie in Brugg übernachteten. Aber sonst: Das Fricks Monti biete eine ausgezeichnete Infrastruktur. Und vor allem: «Ein tolles Publikum.» Sprach’s und verschwand im Saal, um selber Teil des derart gelobten Publikums zu werden.

Eine Ballade, die aus den Fugen gerät

Nach einem kurzen gemeinsamen Auftritt kamen Ashley Sherlock, Will Jacobs und Ally Venable in dieser Reihenfolge in die Hufe. Sherlock, das lange lockige Haar wohlbehütet, ging seinen Job mit packender Energie an. Liess dem Gitarrenspiel freien Lauf und erwies sich darüber hinaus als grossartiger Sänger. Will Jacobs empfahl sich mit einem funky Einstieg, lud auch Jimi Hendrix ins Haus, bis ein Glas mit klarer Flüssigkeit hinter ihm umkippte. «Ihr wisst ja, was es ist», grinste er, worauf es aus dem Publikum tönte: «Whisky!» Aber nein, so Jacobs, das sei geschmolzenes Eis gewesen. Mit dem folgenden Lied liess er tatsächlich allfällig letzte Reste von Eis schmelzen: eine Ballade, die alsbald aus den Fugen geriet.

Liess Hendrix ins Monti: Will Jacobs aus den USA. Bild: Peter Schütz

Pause, Zeit für Plattenkäufe und Small Talk mit den Musikern, bis es aus dem Saal dröhnte, sodass das Glöcklein überflüssig war. «Texas ruft», sagte Thomas Ruf. Ally Venable liess glatt vergessen, dass sie erst 23 Jahre alt war. Ihr Spiel war mitreissend und voller Hingabe. An den rot gefärbten Gitarren nahm sie das Auditorium mit auf eine Reise in musikalische Regionen, die bis dahin unerhört waren.

Nächster Akt an gleicher Stelle: der zweite Teil des Fricktaler Blues Festivals am 18. und 19. Oktober mit wieder hochkarätigen Bands.