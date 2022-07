Frick Blaie-Baugesuch blockiert: Gegen das Megaprojekt ist eine Einwendung eingegangen 128 Wohnungen sowie Räume für das Gewerbe will die JKB Immobilien AG auf dem 2,6 Hektaren grossen Areal ganz in der Nähe des Bahnhofes bauen. Jetzt muss aber erst mit der Einwenderin oder dem Einwender verhandelt werden. Verzögert das den Baustart, der für Anfang 2023 vorgesehen ist?

Die Überbauung Blaie in Frick sieht 128 Wohnungen vor. zvg

Es ist ein Grossprojekt, das die JKB Immobilien AG in der Blaie in Frick realisieren will: 128 Wohnungen sowie Räume für das Gewerbe will sie auf dem 2,6 Hektaren grossen Areal ganz in der Nähe des Bahnhofes bauen. Derzeit ist das Baugesuch allerdings blockiert: Innert der Auflagefrist ging laut Marcel Herzog, Leiter Bau und Umwelt, eine Einwendung ein.

Was die Einsprecherin oder der Einsprecher bemängelt, darf Herzog nicht sagen. Dafür, wie es weitergeht: «Es folgt voraussichtlich eine Einwendungsverhandlung und die Fortsetzung der materiellen Prüfung des Baugesuches.» Ob die Einwendung den geplanten Baustart Anfang 2023 verzögert, wird sich weisen und hängt unter anderem daran, ob in der Einwendungsverhandlung eine Lösung gefunden wird.

Vier Wohngeschosse und ein Attikageschoss

Auf dem Areal sind acht Mehrfamilienhäuser sowie ein kombiniertes Wohn- und Gewerbehaus geplant. Die Wohngebäude verfügen über vier Wohngeschosse sowie ein Attikageschoss. Wie viele der 128 2,5- bis 5,5-Zimmer-Wohnungen vermietet und wie viele verkauft werden, ist derzeit noch offen.

Unter dem Areal ist eine grosse Tiefgarage mit 367 Parkplätzen vorgesehen. Die Garage wird auch von den Gewerbeliegenschaften an der Dammstrasse mitbenutzt. Da gemäss Gestaltungsplan nur ein Parkplatz pro Wohnung fix vermietet oder verkauft werden darf, will die JKB Immobilien AG den allfälligen Mehrbedarf mit einem ausgeklügelten Parkbewirtschaftungssystem lösen, wie man es aus Parkhäusern kennt.

Vorgesehen sind zudem ein Carsharing-System sowie genügend Ladestellen für Elektroautos. Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt über den Blaieweg, der von fünf auf sechs Meter verbreitert wird. Für die Wärmeerzeugung soll das Grundwasser genutzt werden, der Strom wird mittels Solaranlagen erzeugt.

Grossüberbauung kostet 55 Millionen Franken

Insgesamt wird die Grossüberbauung 55 Millionen Franken kosten. Daniel John rechnet mit einer Bauzeit von zwei bis drei Jahren, je nachdem, ob die Überbauung in einer oder in mehreren Etappen realisiert wird.