Frick Bei der Autobahnausfahrt mit Verkehrsteiler und Ausfahrtsschild kollidiert Eine 53-jährige PW-Lenkerin kollidierte bei der Autobahnausfahrt Frick mit einem Verkehrsteiler und dem Ausfahrtsschild.

Die Fahrerin aus der Region war von Basel kommend auf der Autobahn A3 Richtung Frick unterwegs und wollte die dortige Ausfahrt nehmen. Praktisch ungebremst fuhr sie in der Ausfahrt in einen Verkehrsteiler und das dahinter befindliche Ausfahrtsschild. Durch den heftigen Aufprall wurde sie erneut auf die Autobahn geschleudert, querte beide Fahrbahnen und kollidierte mit der Mittelleitplanke, wo das Fahrzeug letztlich zum Stehen kam.

Der Führerschein wurde der Fahrerin abgenommen . zvg

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Ebenfalls entstand beträchtlicher Sachschaden an den Autobahneinrichtungen. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Der Führerausweis wurde der Unfallverursacherin abgenommen. (has)