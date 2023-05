Frick Bankberatung im Container: AKB bezieht Provisorium – Umbau der neuen Filiale beginnt in Kürze Seit 1977 präsentiert sich die Aargauische Kantonalbank am Widenplatz. Nun, nach mehr als 45 Jahren, wird der Liegenschaft ein Facelift verpasst. Sie wächst in die Höhe. Und es wird darin künftig auch gewohnt. Die Kundschaft wird bis Herbst 2024, so lange dauern die Arbeiten, in Containern bedient.

So wird die neue AKB-Filiale in Frick ab Herbst 2024 aussehen Visualisierung: zvg

An der Filiale der Aargauischen Kantonalbank (AKB) am Fricker Widenplatz sind die Zügelautos vorgefahren. Handwerker richten die Container ein, in denen die sechs Bankangestellten ab heute, 11. Mai, arbeiten und die Kundinnen und Kunden bedienen.

Das Provisorium ist laut Mario Agostino, Fachspezialist Kommunikation bei der AKB, so ausgestaltet, dass es zu keinen Abstrichen bei der Beratungsqualität kommen wird.

Die Container stehen auf den Parkplätzen der Gemeinde, vor dem Spielplatz und neben der Postfiliale. Auch der Bancomat findet sich dort, der den Kundinnen und Kunden bis zum Abschluss der Bauarbeiten zur Verfügung stehen soll. Er steht frei vor den Containern. Wie er gegen Angriffe und Aufbrüche gesichert ist, will Agostino nicht kommunizieren.

Die Umbauarbeiten der Bank beginnen am 15. Mai

Die Fricker AKB-Filiale wird für die Umbauarbeiten, die am 15. Mai beginnen, vorbereitet und leergeräumt. Für den Start der Umbauarbeiten hat der Fricker Gemeinderat Anfang der Woche mit der Baubewilligung den Weg frei gemacht.

Die Container, in denen die Bankmitarbeitenden künftig die Kundschaft bedienen, stehen schon. Auch der Bancomat ist bereit. Bild: Hans Christof Wagner

Dass es für das Bankgebäude Pläne gibt, ist schon seit November/Dezember 2022 klar. In der Zeit lag das Baugesuch auf der Gemeindekanzlei öffentlich auf. Einwendungen dagegen gab es keine. Seitdem ragten am Bankgebäude auch die Bauprofile in die Höhe und zeigen an: Hier geht demnächst etwas.

Und das demnächst ist jetzt: Nach mehr als 45 Jahren Betrieb am Widenplatz verpasst sich die AKB-Filiale ein Facelift. Das 1977 errichtete Gebäude bleibt insgesamt erhalten und in seiner Grundfläche weitgehend bestehen, wächst aber mit einem zweiten Ober- und einem Attikageschoss in die Höhe und wird dann ohne die Aufbauten rund 13 Meter hoch sein. «Mit dem Bauland geht die AKB schonend um», nennt Agostino als Grund für das Vorgehen.

Acht Wohnungen mit 3,5 und 4,5 Zimmern kommen ins Gebäude

Eine Verdichtung in den bebauten Zonen, speziell in den Kernzonen, nennt er sinnvoll und vom Baugesetz her auch möglich. Die Nachfrage nach Wohnfläche an dieser Lage sei zudem gegeben. Denn unter die Fricker Wohnungsanbieter wird die AKB gehen: Im Gebäude werden acht Wohnungen realisiert – drei mit 3,5 Zimmern und fünf mit 4,5 Zimmern.

«Das Gebäude wird moderner, höher und mit einer nach aussen verlegten Fassadenfläche versehen», kündigt Agostino an. Energetisch wird es einen Anschluss ans Fernwärmenetz bekommen. Aufs Flachdach komm eine Photovoltaikanlage.

Die AKB-Filiale in Frick wird umgebaut. Die Zügelautos sind schon vorgefahren. Bild: Hans Christof Wagner

Im Innern wird es modernisiert, barrierefrei umgebaut und sich nach Abschluss der Arbeiten als das präsentieren, was bei der AKB «interaktive Geschäftsstelle» heisst – einer Mischung aus «Kundenzone» mit digitalen Selbstbedienungselementen und «Beratungszone» mit physischer und persönlicher Kontaktaufnahme zur den Kundinnen und Kunden. In der «Lounge» können diese darauf warten, bis sie empfangen werden.

Wenn alles nach Plan verläuft, wird die Bank nach dem Herbst 2024 runderneuert dastehen und neu eröffnen. Zur Höhe der kalkulierten Baukosten gibt die AKB keine Auskunft. Im Baugesuch war die Rede von 3,5 Millionen Franken.