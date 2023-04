Frick Grundsatzdiskussion um die Turnhalle: Die Gemeinde will einen Neubau – aber kann sie sich diesen leisten? Der Fricker Gemeinderat plant, die Mehrzweckhalle 1958 durch einen Neubau zu ersetzen. Im Raum steht eine neue Doppel- oder Dreifachturnhalle. An einer Infoveranstaltung zum angedachten Projekt allerdings sorgten mehrere Votanten für eine hitzige Grundsatzdiskussion. Sie halten das 20-Millionen-Projekt für ein «nicht finanzierbares Luftschloss».

Die Mehrzweckhalle 1958 in Frick soll abgebrochen und ein Ersatzbau erstellt werden. Bild: Paul Gürtler / zvg / Aargauer Zeitung

Die Fricker Sportvereine wünschen sich eine Doppel- oder Dreifachturnhalle als Ersatz für die in die Jahre gekommene Mehrzweckhalle 1958. Das unter anderem ging aus einer Partizipation zum geplanten Neubau von Ende Februar hervor.

Am Montagabend fand nun wieder eine Informationsveranstaltung zum Thema statt. Eigentlich war geplant gewesen, die bisherigen Erkenntnisse und die umsetzbaren Ideen vorzustellen; allerdings zeigte sich schon kurz nach Beginn, dass mehrere Votanten das Bedürfnis hatten, darüber zu diskutieren, ob sich Frick einen Neubau überhaupt leisten kann.

Ins Feld geführt wurden als Argumente die angespannte Finanzlage sowie die weiteren Grossprojekte wie das sanierungsbedürftige Hallenbad, der Umbau des Bus-Bahnhofes sowie die Sanierung der Hauptstrasse. Die Diskussion wurde hitzig geführt, die Vorwürfe an den Gemeinderat waren teils heftig. Ein Votant sprach von einem «nicht finanzierbaren Luftschloss».

Standen Red und Antwort zur Finanzlage der Gemeinde: Gemeindeammann Daniel Suter und Gemeinderätin Susanne Gmünder Bamert. Bild: Karin Pfister / Aargauer Zeitung

Gemeindeammann Daniel Suter und Gemeinderätin Susanne Gmünder Bamert standen geduldig Red und Antwort, bevor man sich darauf einigte, die politische Diskussion im Anschluss an die Infoveranstaltung weiterzuführen und sich zuerst dem eigentlichen Thema des Abends – welche Varianten gibt es – zu widmen.

Falls Neubau, dann am bisherigen Standort

Von den drei ursprünglich angedachten möglichen Standorten habe sich das Gebiet Zwidellen aus Gründen wie Kosten und Platzbedarf des Neubaus als am ungünstigen erwiesen, so Kai Saager vom Architekturbüro Tschudin Urech Bolt, das in der Kerngruppe vertreten ist. Man habe sich darum darauf konzentriert, die Vor- und Nachteile der beiden anderen Standorte – der Wiese und des aktuellen Ortes – gegeneinander abzuwägen.

Rot für nicht erfüllt, Gelb für erfüllt, Grün für gut: Die Teilnehmenden konnten ihre Meinung zu den möglichen Standorten via Kärtchen äussern. Bild: Karin Pfister / Aargauer Zeitung

Als Beispiel wurde ein mehrgeschossiger Bau mit Schulraum, einer Bühne und einer Doppelturnhalle gewählt. Die rund 40 Teilnehmenden erhielten rote, gelbe und grüne Karten und konnten damit ihre Meinung zu den beiden Standorten kundtun. Dies aufgeschlüsselt nach verschiedenen Parametern wie Lärm, Provisorium während der Bauzeit, Einpassung in das Siedlungsbild, Qualität der Aussenräume, Erhaltung des Baumbestandes oder Parkierungsmöglichkeiten. Je mehr «Grün» ein einzelnes Kriterium erhielt, desto positiver schätzten die Anwesenden die genannte Variante ein. Als Fazit aus dieser Abstimmung ging hervor, dass der aktuelle Standort von den meisten Teilnehmenden bevorzugt würde.

Investitionen in Höhe von 20 Millionen Franken

«Nun geht die Planung zurück in die Kerngruppe. Wir werden diskutieren, wie hoch die einzelnen Faktoren gewichtet werden sollen», sagte Walter Tschudin vom Architekturbüro. Ein Votant meinte dazu: «Für mich steht die Sicherheit an oberster Stelle. Es wäre viel besser auf der Wiese zu bauen, da man den Schulbetrieb während der Bauzeit konsequent von der Baustelle abgrenzen könnte. Es darf keinem Kind etwas passieren. Das ist das Wichtigste.»

Die Kosten für die vorgestellten Varianten belaufen sich aufgrund von Schätzungen auf rund 20 Millionen Franken, so Kai Saager. Diese Kosten gaben auch im Anschluss weiter zu reden. Mehrere Votanten bemängelten, dass diese in der Finanzplanung verschwiegen worden seien oder den Finanzrahmen der Gemeinde grundsätzlich sprengen. «Das stimmt nicht. Diese 20 Millionen sind schon länger im Finanzplan aufgeführt», so Gemeindeammann Daniel Suter. Susanne Gmünder Bamert gab zu bedenken, dass eine momentane Investition sich auf Jahrzehnte hinaus lohnen würde, da die Schulraumplanung langfristig konzipiert worden sei.