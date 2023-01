Frick Aus dem Urschrei wurde ein über die Region hinaus bekanntes Kulturhaus: Das Meck feiert seinen 25. Geburtstag Exakt 25 Jahre ist es her, seit die Fricker Kulturvereinigung Urschrei das Kulturhaus Meck eröffnete. Dieses hat sich seitdem als alternatives Kulturzentrum etabliert. Wobei auch heute noch gilt: Ohne den Idealismus und ohne Künstlerinnen und Künstler, denen Gage nicht alles ist, wäre das Überleben wohl schwer.

Wilderbluescht, Gewinner des Nachwuchswettbewerbs Jungsegler 2022, kommt im März ins Meck nach Frick. zvg

Ein Urschrei feiert Jubiläum: 1998, also vor genau 25 Jahren, bezog die Fricker Kulturvereinigung ihr festes Domizil – das Meck an der Geissgasse, das freche Haus mit der Ziege im Logo. Man ist seinen Wurzeln treu geblieben: anders, gewagt, abseits des Mainstreams. Man hat sich in den 25 Jahren einen Namen gemacht – in Frick, dem Fricktal und darüber hinaus. Flumi Brennwald, Urschrei-Vorstandsmitglied, sagt:

«Zu unseren World-Music-Konzerten kommen teils sogar Leute aus Zürich.»

Die Idee zum Kulturhaus hatte Urschrei-Gründungsmitglied Martin Erb. Ihm gehörte die Scheune, die das Meck vor dem Umbau war. Mit Fronarbeit und Idealismus bauten er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter das Anwesen zu dem um, was es bis heute ausmacht.

Dass das Jubiläum gefeiert wird, steht schon fest, nur noch nicht, wie. «Wir haben uns über das Festprogramm im Vorstand schon die Köpfe zerbrochen, aber im Detail steht nichts fest», sagt Brennwald.

Auch das Jahresprogramm 2023 steht, mit Ausnahme des Bereichs Theater, erst einmal nur für das erste Quartal. Neben Theater sind es Musik und Film. Im Kino laufen Streifen, die man sonst wohl nur in Offkinos von Grossstädten sehen könnte.

«Sunndigs Zvieri» jetzt auch mit Programm

«Sunndigs Zvieri» heisst der Programmpunkt, der an Sonntagnachmittagen bewusst Familien mit Kindern ins Meck ziehen soll. Neu daran ist die Verbindung mit Programm. Am 22. Januar ist der Karate-Club Frick zu Besuch, am 26. Februar heisst das Motto «Fasnachtskostümparty mit Kinderschminken».

Neue Wege gehen – das galt auch für die beiden Kultur-Trip-Events, die 2021 und 2022 stattfanden und an denen das Meck beteiligt war. Bekannter, vernetzter und populärer zu werden, was das Ziel und das ist laut Brennwald erreicht worden.

Für den Kulturtrip 2022 spannten sie zusammen, auch Margot Reimann vom Meck (Zweite von links) war dabei. hcw

Zuerst zaghafter Start nach Ende der Coronamassnahmen

Trotz des Plus an Besuchenden, das so erzielt werden konnte, fällt das Fazit für 2022 gemischt aus: zwar wieder mehr Besuchende, aber dennoch unter dem Vor-Corona-Niveau. «Es war im Februar, mit Aufhebung aller Coronamassnahmen, ein zuerst zaghafter Start. Aber dass die Leute wieder Lust auf Kultur hatten, war deutlich, gerade im Bereich Theater», sagt Brennwald.

Dass jetzt Leute mehr spontan vorbeikommen – ohne Reservation –, bemerkt auch Vorstandskollegin Margot Reimann. Sie sagt:

«Wir sind froh, wenn wir Ende des Jahres auf null sind. Wir müssen ja mit dem Betrieb auch nichts verdienen.»

Und diese Rechnung geht ihrer langen Erfahrung nach nur auf, weil viel Ehrenamtlichkeit und Künstlerinnen und Künstler einkalkuliert sind, die dem Meck bei der Gage entgegenkommen. Und warum tun sie das? «Weil sie wissen, dass wir ein gutes Publikum haben und es bei uns gemütlich zugeht», erzählt Reimann. Diese Rückmeldung hörten sie oft.

Beim Kulturtrip 2022 trat die Trommlergruppe Kawa Daiko im Meck-Garten auf. Peter Schütz

Aber dennoch: «Ohne die bezahlte Sekretariatsstelle würde es gar nicht mehr gehen», sagt sie. Auch vor dem Hintergrund, dass der administrative Aufwand höher geworden ist, auch um Gelder zu beschaffen. Bedingungen seien erschwert, Richtlinien strenger geworden, informiert Reimann.

25 Jahre Meck – wie ist es um die Zukunft des Hauses bestellt? Reimann sieht es für die kommenden Jahre gut aufgestellt. Es sei ein schönes Haus mit Garten, zentral gelegen, zu Fuss und per Velo gut erreichbar und mit einem Programm aufwartend, für das man sonst weit fahren müsste. Aber sie sagt auch:

«Wir vom Verein sind in den 25 Jahren auch älter geworden.»

Und so hänge die Zukunft des Meck eben auch von Leuten ab, die bereit seien, sich dafür zu engagieren – ehrenamtlich und ohne Bezahlung.