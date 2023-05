Frick April-Wetter bremst Start in Freibad-Saison aus – doch für Mitte Woche kündigt sich ein Umschwung an Das Freizeitzentrum Vitamare eröffnete als erstes der sieben Fricktaler Freibäder die Freibad-Saison – doch bereits am Mittag stellte das Team aufgrund des schlechten Wetters auf den Hallenbetrieb um. Gerade in den ersten Wochen der Freibadsaison, wenn das Wetter unbeständig ist, entscheidet die 20/20-Regel, ob das Freibad am Nachmittag offen bleibt.

In Frick ist die Freibad-Saison 2023 angebrochen. Doch noch spielt das Wetter nicht mit. Bild: Nadine Böni

Traditionsgemäss am 1. Mai eröffnete das Freizeitzentrum Vitamare die Freibadsaison als erstes aller sieben Freibäder im Fricktal. Und wie so oft herrschte an diesem Tag alles andere als ideales Badewetter. Regenschauer und Temperaturen nur knapp im zweistelligen Bereich sorgten dafür, dass das Freibad denn auch nur am Morgen offen hatte. Danach stellte das Vitamare-Team um Betriebsleiter Simon Heimann für die Öffentlichkeit auf den ­Betrieb im Hallenbad um, das am Morgen den Schulklassen zur Verfügung steht.

Gerade in den ersten Wochen der Freibadsaison, wenn das Wetter unbeständig ist, entscheidet das Badmeisterteam gegen Mittag, ob das Freibad weiter am Nachmittag geöffnet bleibt oder man auf den Hallenbadbetrieb umstellt. Hierbei orientiert sich das Team an der sogenannten 20/20-Regel: Mindestens 20°C Wasser- sowie Lufttemperatur müssen gegeben sein, damit das Freibad über den Mittag offen bleibt.

Am Montagmittag betrugt die Wassertemperatur 17°C. Kaum war das Freibad auf, so Heimann, zog auch schon ein Stammgast die ersten Bahnen im kühlen Nass. «Gäste, die bei solchen Temperaturen schwimmen, müssen aufmerksam beobachtet werden», sagt Heimann. Denn so gibt es bei tiefen Wassertemperaturen ein erhöhtes Risiko, dass die Schwimmenden einen Krampf erleiden.

Gemäss Wetterprognose sollen die Temperaturen am Mittwoch oder spätestens am Donnerstag die 20°C-Marke knacken. Dann bestehen gute Chancen, dass das Fricker Freibad auch am Nachmittag offen ist. Am Samstag, 13. Mai, starten Möhlin, Laufenburg, Rheinfelden und Magden in die Saison. Einen Tag darauf die Badi in Wölflinswil. In Kaiseraugst ist das Startdatum wegen Bauarbeiten noch unbekannt.