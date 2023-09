Frick Anerkennungspreis für Fricktaler Forschungsinstitut: «Leuchtendes Beispiel für die Strahlkraft der Nordwestschweiz» Die Vereinigung für eine Starke Region Basel/Nordwestschweiz zeichnete das Forschungsinstitut für biologischen Landbau mit Sitz in Frick aus. Grossratspräsident Lukas Pfisterer würdigte in seiner Laudatio die Stärken der Einrichtung, beispielsweise die Forschung über Fachrichtungen hinweg und deren Internationalität.

Die Vereinigung für eine Starke Region Basel/Nordwestschweiz verlieh den Anerkennungspreis an das FiBL in Frick. Bild: Horatio Gollin

Mit der Verleihung an das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) in Frick geht der Anerkennungspreis 2023 der Vereinigung für eine Starke Region Basel/Nordwestschweiz zum zweiten Mal in den Aargau und zum ersten Mal ins Fricktal.

Das sagte Felix Wettstein, Nationalrat und Co-Präsident der Vereinigung, bei seiner Begrüssung anlässlich der Preisverleihung in Frick. Die Zielsetzung der Vereinigung sei die Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der nordwestlichen Kantone. Seit 2000 vergibt die Vereinigung einen Anerkennungspreis an Personen oder Einrichtungen, die sich etwa in Bildung, Kultur, Tourismus, Wirtschaft oder Wissenschaft um die Region verdient gemacht haben, so Wettstein.

14 Einzelpersonen, vier Teams und vier Institutionen haben den Preis bereits erhalten. Das FiBL ist die fünfte Institution. Der Fricker Gemeinderat Franz Ruder lobte, dass das Forschungsinstitut zu den weltweit anerkanntesten Instituten auf seinem Gebiet gehöre.

Grossratspräsident Lukas Pfisterer hielt die Laudatio. Bild: Horatio Gollin

Aargauer Grossratspräsident Lukas Pfisterer hielt Laudatio

Das FiBL feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen, hielt Grossratspräsident Lukas Pfisterer in seiner Laudatio fest. Er führte aus, dass das FiBL mit Standorten in Deutschland, Frankreich, Österreich und Ungarn sowie einer Vertretung in Belgien auch international tätig ist. «Seine Stärken sind die Forschung über verschiedene Fachrichtungen hinweg, die Innovationen zusammen mit Landwirten, Landwirtinnen und mit der Lebensmittelbranche sowie ein rascher, direkter Wissenstransfer», sagte Pfisterer.

Das FiBL leiste kompetente Arbeit in allen Teilgebieten der biologischen Landwirtschaft, von Bodenbewirtschaftung über Saatgut, Pflanzenbau, artgerechte Tierhaltung, ganzheitliche Tiergesundheit, sozioökonomische Analysen, biologische Lebensmittelverarbeitung bis hin zum umfassenden Monitoring des Biomarktes. «Das Institut ist ein leuchtendes Beispiel für die Strahlkraft der Nordwestschweiz», so Pfisterer.

Beate Huber, Mitglied der FiBL-Direktion, bedankte sich für die Verleihung des Anerkennungspreises. Bild: Horatio Gollin

«Es ist uns eine Ehre, diese Auszeichnung zu erhalten, denn das FiBL hat eine ganz besondere Beziehung zur Region», sagte Beate Huber, Mitglied der FiBL-Direktion.

Gründung als Stiftung durch Biobauern, Vermarkter und Forschende 1973

Die Ablehnung im Parlament des 1970 von Nationalrat Heinrich Schalcher gemachten Vorstosses für eine Forschungseinrichtung, die sich nur mit biologischer Landwirtschaft befassen sollte, führte zur eigenständigen Gründung des FiBL als Stiftung durch Biobauern, Vermarkter und Forschende im Jahr 1973, zunächst im Kanton Baselland, seit 1997 in Frick.

«Vieles, was heute den biologischen Landbau und den Biomarkt in der Schweiz prägt, nahm damals seinen Anfang», erklärte Huber. «Bis heute ist die Forschungsarbeit in enger Zusammenarbeit mit Praxisbetrieben das Herzstück des FiBL.»

«Das FiBL ist weltweit einzigartig, ist es doch eine der grössten Institutionen, wenn nicht die grösste an einem Standort, die weltweit am Biolandbau und an Bio-Ernährungssystemen forscht und berät», sagte Bernhard Lehmann, Präsident des FiBL-Stiftungsrats.

Die Auszeichnung ehre alle 300 Mitarbeitenden des Instituts. Mit dem Anerkennungspreis will die Vereinigung Starke Region die Preisträger in ihrem Wirkungsraum bekannter machen.

Die Formation Trionettli umrahmte den Anlass musikalisch, darunter sind Gabriel Kramer (rechts) und Sonja Wunderlin aus Laufenburg. Bild: Horatio Gollin

Unter Applaus der Gäste überreichten Wettstein und Carin Kälin, Co-Präsidentin der Vereinigung, den Anerkennungspreis an Lehmann, Huber und Michael Keppler, Mitglied der FiBL-Direktion. Die Formation Trionettli umrahmte den Anlass musikalisch.