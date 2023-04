Frick Alternativmedizin im Rampartsaal: 15 Aussteller laden zu «Gesundheit Leben» Erstmals findet Anfang Mai die Messe für Gesundheit & Wohlbefinden statt. Veranstalterin Jennifer Graber erzählt, was es alles gibt, wer zur Zielgruppe gehört und wie es überhaupt zur Durchführung der Messe gekommen ist.

Gemäss Veranstalterin Jennifer Graber hat die Alternativmedizin durch die mit der Corona-Pandemie verbundene Unsicherheit wieder Zulauf gehabt. (Symbolbild) Bild· zvg /Anzeiger Bezirk Affoltern

Der Rampartsaal in Frick erlebt am 5. und 6. Mai eine Premiere. Zum ersten Mal findet die Gesundheitsmesse «Gesundheit Leben» statt. Die Veranstaltung beinhaltet Workshops und Vorträge hauptsächlich am Freitagabend sowie die eigentliche Ausstellung am Samstag über den Tag. Organisiert wird sie von Jennifer und Michel Graber, einem in der Branche tätigen Ehepaar, die beide auch selber ausstellen.

«Gesundheitstag 2022» zeigte Interesse an Event

Auf Anfrage erklärt Jennifer Graber den Ursprung der Messe. «Im Herbst 2022 haben wir einen Gesundheitstag abgehalten, allerdings ohne grosse Werbung und Organisation. Es hat sich aber gezeigt, dass das Interesse an der Alternativmedizin auf jeden Fall da ist.»

So hat sich die Expertin für Bewusstseinsarbeit und Meditationsleiterin, wobei das nur zwei ihrer Funktionen sind, entschieden, das Ganze 2023 etwas grösser anzugehen. Fünf Vorträge an Freitagabend und Samstagmorgen gibt es, der Ausstellungsteil über acht Stunden am Samstag umfasst 15 Ausstellende.

eSmog, Heilsteine und schreibende Rettungssanitäter

Die Vorträge am Freitagabend decken verschiedene Themenbereiche der Alternativmedizin ab. Da wäre einmal die Prävention von und der Schutz vor von Elektrogeräten emittierter Strahlung, sogenanntem eSmog. Dieser sei heute durch den häufigen Gebrauch elektronischer Geräte allgegenwärtig und könne die natürlichen Prozesse des Körpers beeinträchtigen, so die Ausstellerwebseite. Abhilfe schaffen sollen futuristisch anmutende Geräte der Firma Centropix, die etwa eine der Waldatmosphäre entsprechende«geomagnetische Frequenz» absondern und somit den E-Smog neutralisieren.

Auch «Heilsteine und ihre Farbenwirkung» werden am Freitagabend vorgestellt, diese sollen durch Auflegen bestimmte Stoffwechsel- und Organfunktionen anregen und seelisches Erleben stimulieren. Zudem wird die Sterbebegleitung mit Duftölen besprochen und zum Schluss liest der Rettungssanitäter und Autor Horst Heckendorn aus seinem neuesten Buch «Lebenslänglich Lebensretter».

Ausstellende bieten Alternativmedizinische Vielfalt

Während etwa die E-Smog beseitigenden Geräte von Centropix auf der Messe auch eingehend betrachtet und ausprobiert werden können, was sich bei den relativ hohen Preisen auch empfehlen dürfte, können sich interessierte an weiteren Ständen grösstenteils Informationen holen. Zahlreiche Coaching- und Therapiebetriebe stellen aus, bei denen man sich über die verschiedenen Möglichkeiten der Behandlungen in Kenntnis setzen und bei Bedarf gleich einen Termin vereinbaren kann.

Zur Zielgruppe zählen laut Graber vor allem Menschen ab dem mittleren Alter, die sich einen Wandel in der Lebensweise wünschen, vielleicht auch schon an die Grenzen der Schulmedizin gestossen seien und offen für etwas anderes sind. Besonders während und nach der Corona-Pandemie habe sie ein gestiegenes Interesse an alternativen Praktiken wahrgenommen. Sie erwartet ca. 200 Gäste, für Verpflegung sei auch gesorgt, es kann «besonderes gefiltertes Wasser» degustiert werden.