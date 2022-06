Konfrontation Klima der Angst oder natürliche Fluktuation? Böttsteiner wollen an der Gmeind Antworten zu den vielen Kündigungen an der Schule

18 Kündigungen von Lehrpersonen in den letzten zwei Jahren. An den Schulen in Böttstein herrsche ein Kultur des Misstrauens, heisst es. Bisher wurde dazu geschwiegen. An der Gemeindeversammlung am Mittwoch soll es nun zu einer Aussprache kommen.