Frick 155 Marktstände und Sonnenschein pur: Der Pfingstmarkt wird wohl auch in diesem Jahr zum Besuchermagnet Frick kann auf einen weiteren erfolgreichen Frühlingsmarkt am kommenden Pfingstmontag hoffen: Mit der tollen Wettervorhersage und den angemeldeten Ständen ist die Grundlage für ein ähnlich erfolgreiches Ereignis wie 2022 gelegt. Das freut den Marktchef – und natürlich auch die vielen Marktfahrerinnen und -fahrer.

Ähnlich voll wie hier 2022 dürfte es auch dieses Jahr wieder werden. Bild: Dennis Kalt

Ein weiteres Jahr findet der Frühlingsmarkt in Frick am arbeitsfreien Pfingstmontag statt. Es sieht ganz so aus, als könne man an den Erfolg aus dem Vorjahr anknüpfen: 2022 wartete der Fricker Markt unter Führung von Fabian Friedli mit 155 Ständen auf und konnte sage und schreibe 12’000 zufriedene Besucherinnen und Besucher bedienen.

Genau wie vergangenes Jahr, dürfte auch kommenden Pfingstmontag wieder Topwetter sein, die Prognosen jedenfalls sagen 24 Grad bei prallem Sonnenschein voraus. Unter anderem deshalb, freut sich Marktchef Friedli jetzt schon auf den Montag und ist guten Mutes.

Schon im März war der Markt ausgebucht

Dazu kommt, dass gegenüber den 155 Ständen vom Vorjahr noch einmal auf 170 aufgestockt werden konnte, wie Friedli berichtet. Das Angebot war im März schon vollständig, er musste etwa 25 Marktfahrern gar absagen. «Die Vielfalt und der Umsatz der einzelnen Marktfahrerinnen und -fahrern leidet nur unter zu vielen Ständen, die dann im Zweifel das gleiche anbieten», sagt Friedli. Daher wolle man den Markt in der momentanen Grösse behalten.

Die Planung sei auch aufgrund der langen Erfahrung sehr gut gelaufen, das Angebot abseits der Marktstände ist weitestgehend gleich wie die letzten Jahre: Beim Restaurant Rebstock wird wieder das Märchenzelt aufgebaut, zudem gibt es noch das Karussell für die Kinder. Für das leibliche Wohl sorgt wie jedes Jahr eine Vielzahl von Foodständen mit verschiedensten Gerichten für alle Geschmäcker. Von Pizza über Thai, Raclette oder Burger sei alles dabei, wirbt Friedli. Wegen des ausgeprägten gastronomischen Angebots achte man dieses Jahr besonders darauf, dass genügend Tische und Bänke zur Verfügung stehen, verspricht er.

Vorfreude bei Marktfahrerinnen und -fahrern ist gross

«Ich freue mich riesig auf den Markt», sagt Geschenkladenbesitzer Claudio Meier aus Rheinfelden. «Frick ist ein Heimspiel, ich hoffe auf viel Umsatz», frohlockt der Unternehmer weiter. Der Markt sei immer wunderbar, schwärmt er. Vom geringen Preis des Standplatzes über seinen perfekten Standort gleich vor dem Café Kunz – der Rheinfelder kann den Fricker Frühlingsmarkt nur loben.

Als Verkaufsschlager bietet er zur Sommersaison hauptsächlich Gecko- und Schmetterlingsfiguren an. Diese kann man als Gartendekoration benutzen, im Zweifel auch fest am Haus anbringen. Hergestellt werden sie in Handarbeit, dieses Jahr stammen sie hauptsächlich aus Italien. Solche «freundliche Ware» sei seine Spezialität, erklärt Meier. Und auch aufs Essen freut er sich: «Das ist immer gefährlich», lacht er.