Freizeit Schön, aber eben auch tückisch: Alles was Sie zum Paddeln auf und zum Schwimmen im Rhein wissen müssen Bade- oder Bootsunfälle auf dem Rhein zwischen Kaiseraugst und Laufenburg passieren immer wieder - erst jüngst am Kraftwerk Bad Säckingen. Doch mit dem Respekt vor dem Fluss und mit Beachtung nur weniger Regeln steht einem attraktiven Freizeitvergnügen nichts im Wege. Die Aargauer Zeitung erklärt, worauf es ankommt.

Christian Wunderlin aus Stein bietet auf dem Rhein auch Kurse im Stand-up-Paddeln an.

Mario Heller (18. Juli 2016)

Zwei Stand-up-Paddlerinnen aus der Schweiz, die mit ihren Brettern bei Kaisten eingestiegen waren, wollten auf ihrer Tour flussabwärts das Wehr beim Kraftwerk Bad Säckingen umgehen. Dabei gerieten sie in den Rückstrom der grossteils geöffneten Wehre. Aus dem Wasserstrudel konnten sie sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien und mussten so gerettet werden.

«Ich wäre auf jeden Fall nicht so nahe beim Wehr wieder eingestiegen», sagt der Leiter des Rheinkraftwerks Bad Säckingen, Jochen Schweigardt, selbst Stand-up- und Kajak-Paddler: «Die Boards 200 Meter flussabwärts zu tragen, hätte die Gefahrensituation wohl erst gar nicht entstehen lassen», glaubt er. Der Sandstrand auf Steiner Seite unterhalb des Lindt-Hauses sei auch gut zum Einsteigen geeignet. «Bei offenen Wehren gehe ich nicht übers Kraftwerk. Und wenn, hätte ich viel weiter unten wieder eingesetzt», sagt auch Christian Wunderlin von Stonesurf, der in Stein Stand-up-Paddelkurse anbietet sowie Bretter und Zubehör vermietet. Aber vermutlich hätten die Frauen das nicht gewusst oder das Risiko unterschätzt.

«Bevor man mit dem Board loszieht, sollte man sich zuvor gründlich über die Strecke informieren, rät Wunderlin. Man könne zuvor die Strecke auf Google maps oder auf Flusskarten untersuchen, mit dem Velo abfahren und vorab gefährliche Stellen in Augenschein nehmen.

Auf einem See stehend zu paddeln sei leichter. Auf einem Fluss aber sei es anspruchsvoller. Eine Schwimmweste sollte immer getragen werden. Auf das Tragen einer Leash, der Verbindungsleine zwischen Stand-up-Paddler und Brett, sollte auf einem Fliessgewässer wie dem Rhein im Gegensatz zu einem See aber verzichtet werden. Nur so oder mit einer speziellen Fluss-Leash könnten Gefahrensituationen nach einem Sturz vom Board vermieden werden. Wunderlin empfiehlt auch einen Blick auf die Website www.hydrodaten.admin.ch. Diese enthalte wertvolle Infos zum aktuellen Wasserstand des Rheins, zur Wassertemperatur und den Wasserstandsprognosen für die kommenden Tage. Darüber informiert sich Wunderlin auch persönlich im Vorfeld seiner Kurse. Nicht zuletzt rät er natürlich zum Besuch einer dieser Kurse.

Sechs Baderegeln listet die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG auf ihrer Website für Fliessgewässer auf: nie überhitzt ins Wasser springen, nie alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss baden, nie nachts, nie bei Hochwasser oder trüber Färbung, möglichst nicht alleine schwimmen und Kinder immer im Auge haben. Für Flüsse gilt weiter: Schwimmweste tragen, Boote nicht überladen und auf die Wassertemperatur achten.

Daniel Winter von der SLRG-Sektion Fricktal wird an beliebten Badestellen am Rhein Warnschilder aufstellen. Nadine Böni (14. Juli 2020)

Daniel Winter, Vorstandsmitglied der SLRG-Sektion Fricktal, hat noch mehr Tipps. Rheinschwimmer sollten bunte Badekappen tragen und feste Schwimmhilfen mit sich führen. So seien sie auch bei Motorbootfahrern, die oft mit hohem Tempo unterwegs seien, besser sichtbar und könnten Kräfte sparen. Winter unterstreicht aber: «Ein Nichtschwimmer sollte auch mit Schwimmhilfe nie in den Rhein, das ist kein Ersatz.»

Weiter rät er dazu, Abstand zu den tückischen Brückenpfeilern zu halten und zum Schwimmen eher in Ufernähe zu bleiben. Winter will auf eigene Kosten an den beliebten Badestellen entlang des Rheinufers zwischen Laufenburg und Kaiseraugst Hinweistafeln mit den Bade- und Flussregeln der SLRG aufstellen. Zwei Tafeln in Kaisten seien schon installiert. Am Rheinufer zwischen Stein und Mumpf fehlten die Tafel noch - das auch aufgrund der Neugestaltung des Uferwegs dort. Die Aktion soll Winter zufolge baldmöglichst abgeschlossen werden.

Das Schwimmen im Rhein muss nicht gefährlich sein. Winter empfiehlt zwei Strecken – von Rheinsulz nach Laufenburg und von Kaisten nach Sisseln. Bei beiden Abschnitten verlaufe der Fluss relativ gerade und vergleichsweise ungefährlich. In Laufenburg könne an der Badstube ausgestiegen und über Fusswege am Ufer zurück nach Rheinsulz gegangen werden. In Kaisten seien die Parkplätze an der Fischerhütte eine gute Ein- und in Sisseln das Pontonierhaus eine gute Ausstiegsstelle. Zwischendurch könne der Schwumm aber auch immer abgekürzt werden, wenn Schwimmer das Gefühl haben, die Kraft reicht nicht mehr aus.