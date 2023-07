Freiluftkino Aus dem Schloss wird ein Kino: Das Programm für das Open-Air-Kino Rheinfelden steht Es ist ein Filmerlebnis vor spezieller Kulisse: Der Schalanderplatz auf dem Gelände der Brauerei Feldschlösschen wird vom 8. bis 12. August zum Kinosaal. Die Vorbereitungen für das Open-Air-Cinema in Rheinfelden sind derzeit in der heissen Phase. Das OK freut sich über ein abwechslungsreiches Filmprogramm.

Da dürfte so manchem Cineasten und mancher Cineastin das Herz aufgehen. Von 8. bis 12. August flimmert sie wieder: die 50 Quadratmeter grosse Leinwand auf dem Schalanderplatz des Feldschlösschen-Areals. Das Open-Air-Kino Rheinfelden ist eines von zwei Freiluftkinos im Fricktal – das Open-Air-Cinema in Frick wird von Fricks Monti vom 23. August bis zum 16. September durchgeführt. Hier wurde das Programm kürzlich bekannt gegeben.

Jenes in Rheinfelden steht schon länger. «Wir freuen uns sehr, dass wir ein abwechslungsreiches Programm zusammenstellen konnten», sagt Muriel Risse vom OK. Zusammen mit Freunden, die für die Kinotechnik zuständig sind, hat das OK zunächst eine anfängliche Auswahl von 44 Filmen auf drei bis vier Filme pro Abend eingeschränkt.

Ticketpreise sind mit 20 Franken unverändert

Schlussendlich fiel die Wahl auf «Der Bestatter», «Ein Mann namens Otto», «Book Club: Ein neues Kapitel», «Die Fabelmans» und «Top Gun: Maverick». Zu sehen ist je ein Film – aufgezählt wie in Reihenfolge – von Dienstag bis Samstag jeweils ab 21.30 Uhr.

Das Kinodorf bietet pro Vorstellung Platz für rund 1000 Personen. Der Vorverkauf läuft seit rund einem Monat online und in den lokalen Vorverkaufsstellen. «Momentan sind etwa 400 Tickets über den Vorverkauf abgesetzt worden. Hinzu kommen die Premium-Tickets, die wir direkt verkaufen», sagt Risse.

Rund 1000 Besuchende finden an den Filmabenden auf dem Areal der Brauerei Feldschlösschen Platz. Bild: zvg

Die Ticketpreise sind mit 20 Franken im Vergleich zu 2022 unverändert. Die Preise für die Premium-Tickets – inbegriffen ist hier ein Drei-Gänge-Menü mit Bierbegleitung – betragen 90 Franken. Einlass ist bereits um 18 Uhr. Denn so kann das Publikum vor Filmbeginn die Livemusik regionaler Bands und verschiedene Speisen der Foodtrucks im Kinodorf geniessen.

20 Freiwillige stehen pro Abend im Einsatz

Momentan sind die Vorbereitungen für das Open-Air-Kino in der heissen Phase. «Wir sind am letzten Schliff bei den Vorbereitungen für Infrastruktur, Verpflegung und Technik», so Risse. In Sachen Werbung, Sponsoring und Bands seien die grossen Posten erledigt oder aufgegleist. An den Aufbau der Infrastruktur geht es dann einen Tag vor der Premiere.

Das fünfköpfige OK ist an jedem Tag der Kinowoche sowie beim Auf- und Abbau vor Ort. Doch ohne die etwa 20 freiwilligen Helferinnen und Helfer, die pro Abend im Einsatz stehen, könnte das Event nicht gestemmt werden. Insgesamt standen letztes Jahr 65 Freiwillige im Einsatz, die bei Auf- und Abbau, an der Kasse, bei der Einlasskontrolle, beim Aufräumen, bei der Verkehrssicherheit, als Sanitäter, in der Logistik oder an der Bar mitgeholfen haben.